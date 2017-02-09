Ахиллесова пята цифровых технологий

Десять дней новогодних и рождественских праздников оказались слишком длинным сроком, чтобы не столкнуться с извечной бытовой проблемой – нужно оплатить счет или перевести деньги. И не важно, что случилось – закончились ли деньги на телефоне, потребовалось ли заплатить за абонемент в спортивном клубе со скидкой до конца праздников или доплатить за авиабилет из-за переноса даты вылета.

Чего же проще? На смартфоне установлены мобильные приложения банка, мобильного оператора, спортклуба и авиакомпании. Но функциональность мобильного банка ограничена – добавить нового получателя платежа можно только через интернет-банк. А при входе с телефона на сайт банка пользователь автоматически перенаправляется на мобильный банк и не может воспользоваться функциями, доступными с ноутбука. Мобильный оператор ни через сайт, ни через приложение в этот день не принимает платежи по карточкам. Просто висит. В мобильном приложении спортклуба отсутствует возможность оплаты нового годового абонемента с обещанной скидкой. А в авиакомпании повторный обмен билета возможен только в офисе. Правда, ближайший офис находится на расстоянии 700 км.