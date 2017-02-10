Как производителю потребительских товаров наладить экспорт

Очень многие российские компании малого и среднего бизнеса начали задумываться о старте или расширении экспортного направления. И для этого есть весомые причины: девальвация рубля, благодаря которой у отечественных производителей появилось преимущество по цене перед конкурентами за рубежом, сокращение спроса и падение рентабельности продаж на внутреннем рынке из-за увеличения продаж по промоакциям. По данным исследований за 2016 г., в торговых сетях до 50% продукции распродается по сниженным ценам. Экспортные продажи увеличивают прибыль производителей. Не случайно производители мясных продуктов увеличили экспорт в 2016 г. на 87%. Что же нужно делать, чтобы начать экспорт?

1. Выбрать перспективные страны

Внимание производителей продуктов питания при выборе направлений экспорта привлекают расположенные по соседству европейские и азиатские страны. И неудивительно: по статистике, затраты на логистику в пределах одного континента составляют около 10% себестоимости, а при пересечении океана могут увеличиваться до 30%. Поэтому с точки зрения экономики в первую очередь стоит организовать экспорт в страны СНГ, с которыми помимо общих границ у нас есть еще не утраченные экономические связи. Например, на мясном рынке за прошедший год доля экспорта в страны бывшего СНГ составила 30%. Второй по привлекательности эшелон стран более обширен, в большинстве случаев это восточные страны. Например, подсолнечное масло экспортируется в Турцию, Египет, Иран, мясо и мясная продукция – в Гонконг и Вьетнам, а вакцины экспортируют в Ирак и Саудовскую Аравию.