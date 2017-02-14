Как снизить расходы на IT-специалистов

Наиболее перспективный способ снижения издержек на IT – перейти на аутсорсинг. Но расходы существенно отличаются в зависимости от зарплат в конкретном регионе. Поэтому для эффективного использования региональных компаний нужно провести подготовительную работу.

Сравните зарплаты сотрудников. В 2016 г. средние московские зарплаты превышали региональные на 30–40%. Согласно исследованию компании «Руссофт», в середине 2016 г. минимальная стоимость человеко-часа для клиентов в московских и региональных IT-компаниях составляла соответственно $30 и $21 для разработчиков, $32 и $20 для тестировщиков, $46 и $23 для менеджеров проектов. Это означает, что для конечного потребителя услуг разница в стоимости может составить 50% и более.

Обратите внимание на представительства аутсорсинговых компаний и профильные университеты в регионе. Если вы рассчитываете сделать крупный проект и нашли регион с самыми дешевыми специалистами, это не значит, что проект окажется успешным. Не во всех регионах IT-кадров достаточно много, чтобы покрыть все потребности клиентов. В России насчитывается более 50 городов с центрами разработки крупных компаний, причем в 20 находятся сильные профильные учебные заведения, готовящие специалистов. Согласно QS World University Ranking, в топ-800 мировых вузов попал 21 российский вуз: помимо московских и санкт-петербургских – новосибирский, томский, казанский, ростовский, свердловский, дальневосточный и др. Таким образом, эти города также являются перспективными регионами для организации удаленной команды в будущем. Также IT-экспертиза в регионах может концентрироваться в технопарках. Сейчас на периферии работает 20 технопарков, еще более 30 создается.