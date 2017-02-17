Почему предпринимателям так трудно соблюдать букву закона

За последние годы в Трудовой кодекс (ТК) было внесено около 300 поправок, однако в законах по-прежнему осталось много неясных мест, затрудняющих защиту интересов предпринимателей.

Требования по определению заработной платы совершенно не отвечают сложившейся деловой практике. В Трудовом кодексе указано, что за равный труд полагается равная оплата. Если в компании работает 10 менеджеров по продажам, они должны быть приняты на одинаковую зарплату. Для обоснования необходимости различающихся окладов в законах нет никаких инструментов. Один из наших клиентов вышел из положения, создав более 900 уникальных должностных инструкций, различия в которых и обосновывали разницу в окладах.

Например, менеджер по продажам одной и той же компании во Владивостоке должен получать на 20% больше, а в Иркутске – на 80% больше, чем в Москве, из-за так называемого северного коэффициента и районной надбавки, унаследованных от СССР и периода освоения Севера. Предприятия до сих пор обязаны их выплачивать. Несколько лет назад было распространено среди работников обращаться в суд с требованием выплатить северные коэффициенты после увольнения. Единственный выход – формировать различающиеся должностные инструкции для каждого города.