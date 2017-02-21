Как правильно подготовиться к увольнению

Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Советы консультанта: Что делать, если вас хотят уволить

Если вы заметили признаки приближающегося увольнения, это отличная новость! Оно не застанет вас врасплох, у вас есть время выработать стратегию и план действий и начать предпринимать спокойные, системные и эффективные шаги, чтобы выйти из ситуации достойно и с выгодой для себя.

В конце 2016 г. мы опросили работодателей, по каким причинам они увольняют сотрудников. Опрос дал неожиданный результат. Значительное число респондентов указали сразу две причины: необходимость сократить сотрудников из-за кризиса и неудовлетворенность качеством его работы. Это новый «гибридный» вид увольнений, появившийся в кризис: когда бизнес активно рос, работодатели были менее требовательны к работе сотрудников, а когда встала задача по сокращению издержек и компаниям надо уволить часть сотрудников, причем с минимальными выплатами, недовольство их работой представляется им оптимальным способом это сделать. И большая часть увольнений – именно такие увольнения.

Признаки грядущего увольнения можно разделить на несколько основных групп.

Группа 1. Вас постепенно оттесняют от прежних зон ответственности. Вас перестали вовлекать в новые проекты; забрали часть стратегических обязанностей; вас перестали звать на совещания; вам сокращают или не выделяют бюджет; руководство перестало интересоваться вашим мнением при принятии решений; начальник избегает прямого общения с вами; вам отрезали доступ к определенным папкам и документам на сервере.