Если сотрудницы уходят в декрет: инструкции для работодателей

Одна из самых сложных тем в трудовом законодательстве – отношения между работодателем и декретными сотрудницами. Государство должно защищать материнство, но в Трудовом кодексе (ТК) существует дисбаланс интересов сотрудников и работодателей, а суды обычно встают на сторону работников.

Декретный отпуск. В соответствии с ТК женщина после декретного отпуска имеет право вернуться на то же место, где работала ранее, и это правильно. Но скорость развития бизнеса и изменения в экономике столь велики, что за время ее отпуска многое меняется, например, работодатель перестроился в кризис и уже не может предложить сотруднице ту же позицию. Возможен лишь компромисс – предложить другую должность, но достижение этого компромисса не регулируется законом, а зависит от переговоров. Если молодая мама не готова к ним, появляется большое поле для манипуляций, и работодатель здесь беззащитен.