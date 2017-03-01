Как женщинам-руководителям использовать свои преимущества перед коллегами-мужчинами

Тема гендерных различий на удивление живуча. Кажется, все уже было исследовано, написано, проверено, обсуждено. Но вопрос о сути психологических различий между полами по-прежнему обсуждается. И прежде всего он беспокоит женщин-руководителей. Ведь в силу своего статуса управляя мужчинами, они хотят понимать собственные преимущества в мужском мире бизнеса, чтобы использовать их эффективно. Вот некоторые наблюдения из собственной практики психологического консультирования предпринимателей.

Женщины-руководители более внимательны к собственным эмоциям, чем мужчины. Именно от женщин-руководителей я регулярно слышу: «сегодня я добрая», или «мне уже успели испортить настроение», или «этот человек меня раздражает». Эмоции даже самого беспристрастного руководителя порой сказываются на отношении к людям, на решениях и поступках. И у женщин это происходит все-таки чаще, чем у мужчин, поэтому они стараются отслеживать эмоции. А мужчины даже на прямой вопрос: «Что вы сейчас чувствуете?» – не дают внятного ответа.