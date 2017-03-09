Как выступать на публике: четыре совета руководителям и специалистам

Выступления – один из самых сложных и стрессовых моментов в жизни руководителей и экспертов. Каждый выступающий – сам себе режиссер и актер. Режиссер – когда определяет структуру выступления и пытается удержать внимание зрителей, актер – когда борется с волнением и использует голос, мимику и жесты, чтобы воздействовать на зрителя.

В российском ораторском искусстве существуют стереотипы: еще в СССР было принято во время выступлений зачитывать тексты по бумажке. Страны уже нет, а традиция осталась. Многие руководители с интересом смотрят западные лекции по ораторскому искусству и хотят выступать, как Стив Джобс, и в то же время не готовы отказаться от канцеляризмов и чтения по бумажке во время выступления. Вот несколько рекомендаций для тех, кто хочет выступать по-новому.

Избавьтесь от текста. Да, это непривычно для русского человека – не писать текст, не зубрить его по ночам и не придумывать длинные презентации с множеством цифр и слайдов. Но лучше ограничиться подготовкой тезисов и написанием подсказки большими буквами (с кеглем не менее 24). Большая картинка с минимумом текста – таков тренд в презентациях и маркетинге. Важно придумать зрительные образы, и тогда вы не забудете свой доклад и сможете наблюдать за реакцией зрителей. Это не означает, что к докладу не нужно готовиться. Но позволит сделать речь живой и следить за реакцией зала.

Высказывайте собственное мнение. Рассказывайте со сцены только о том, что сами считаете наиболее важным и интересным. Если тема интересна вам, она будет интересна и зрителю. А если вас не вдохновляет материал, но вы готовите его по долгу службы, доклад оставит публику равнодушной. Однажды проводилось исследование на тему, чем бестселлеры отличаются от обычных книг, какие слова упоминаются в них чаще и чего нет в других произведениях. Оказалось, что фразы «я подумал», «по моему мнению», «и тут я задумался». Самое ценное в самых востребованных книгах – мнение автора. То же самое относится и к публичным выступлениям. Важно безбоязненно высказывать собственное мнение на любую тему, даже если оно отличается от общепринятого: слушателям будет только интереснее. Это дается докладчикам сложно, особенно госслужащим и выступающим на отраслевых конференциях.