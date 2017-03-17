Менеджмент
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Как бизнесу избежать внимания ФАС

Как бизнесу избежать внимания ФАС

К антимонопольным претензиям ведомства можно подготовиться
Тимофей Ермак, старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»

За последние полгода Федеральная антимонопольная служба (ФАС) многократно усилила контроль за соблюдением законов о конкуренции. И это касается не только крупного, но и среднего бизнеса. Проверки зачастую приводят к миллионным штрафам. ФАС проверяет компании на участие в картельном сговоре, в недопустимых вертикальных отношениях и недопустимой координации деятельности, в ценовом сговоре или разделе рынка.

Картельный сговор. В группу риска входят все компании, участвующие в аукционах на заключение государственных контрактов. Речь идет о согласованных действиях участников аукциона, в результате которых один из них становится победителем данных торгов и заключает контракт по максимально высокой цене. По мнению ФАС, несколько признаков говорят о согласованности действий участников госзакупок. Совпадение IP-адресов, с которых подавались заявки, совпадение учетных записей файлов (идентификационной «подписи» компьютера, формирующейся в каждом электронном документе) при подаче заявок на участие в конкурсах, любые признаки аффилированности юрлиц, участвовавших в торгах. Указанные признаки ФАС может выявить без выездной проверки компании. Ведомство делает запрос на электронную площадку и получает файлы записи торгов за любой период времени (хоть за последние пять лет) по любому участнику.

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