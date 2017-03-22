Вторая из серии статей автора о том, как советам директоров завоевать авторитет у акционеров

Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как советы директоров должны участвовать в управлении персоналом

Для российских компаний характерна высокая концентрация собственности, контролирующие акционеры часто вмешиваются в оперативное управление. Они устанавливают тесные отношения с топ-менеджментом, а советы директоров играют скорее формальную роль. В этих условиях советам нужно доказывать основным акционерам свою управленческую полезность. Основная рекомендация – заняться профессиональным развитием менеджмента. Мы уже обсуждали, как совет может способствовать профессиональному развитию менеджмента в вопросах стратегического планирования и повышения конкурентоспособности компании. Но не менее важная задача – развитие персонала, который сегодня становится главным конкурентным преимуществом в бизнесе. Вот конкретные шаги:

1. Совет директоров должен побуждать менеджмент искать новые организационные структуры, стимулирующие самоорганизацию и творческий потенциал сотрудников. Продуктивность персонала зависит не столько от обучения, сколько от организационной структуры. Поэтому все больше компаний в мире экспериментируют с оргструктурой, чтобы найти баланс между устойчивостью текущих операций и гибкостью реагирования на непредвиденные проблемы. Совет и топ-менеджеры должны обсуждать преимущества и недостатки разных оргструктур и искать ответы, например, на следующие вопросы:

Каков должен быть баланс между надежностью и гибкостью бизнес-процессов при нынешней стратегии развития компании?