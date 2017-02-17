В США прошел «День без иммигрантов»

Marcio Jose Sanchez / AP

25 января Трамп подписал указ, запретивший въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, в том числе обладателям виз и вида на жительство. Указ был оспорен в судах, а неделю назад федеральный апелляционный суд подтвердил решение о временной приостановке его действия. Представители министерства юстиции заявили в суде 16 февраля, что указ будет отозван и дальнейшие судебные разбирательства по нему не требуются. На фото: акция в Сан-Франциско

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