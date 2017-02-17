В США прошел «День без иммигрантов»
Стихийно возникшая акция призвана показать их важность для американской экономики и культуры
16 февраля во многих городах иммигранты, как зарегистрированные, так и нелегальные, не вышли на работу, не посещали школы и магазины. Акция направлена против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа. На фото: демонстрация в Чикаго
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25 января Трамп подписал указ, запретивший въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, в том числе обладателям виз и вида на жительство. Указ был оспорен в судах, а неделю назад федеральный апелляционный суд подтвердил решение о временной приостановке его действия. Представители министерства юстиции заявили в суде 16 февраля, что указ будет отозван и дальнейшие судебные разбирательства по нему не требуются. На фото: акция в Сан-Франциско
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После вступления в должность Трамп приказал задерживать нелегальных иммигрантов и передавать их федеральным властям, пригрозив в противном случае лишить так называемые города-убежища, где таких людей не преследуют, федерального финансирования. Мэры многих таких городов (всего их около 500, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго) пообещали оспорить законность указа президента
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Во время предвыборной кампании Трамп также обещал депортировать всех нелегальных иммигрантов, которых насчитывается 11,1 млн человек. На фото: демонстрация 16 февраля в Вашингтоне, где, в частности, известный шеф-повар Хосе Андрэ закрыл на этот день три ресторана (в 2016 г. Андрэ отказался от планов открыть ресторан в отеле Трампа после антимексиканских заявлений последнего)
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По данными бюро трудовой статистики министерства труда США, из 11,1 млн незаконных иммигрантов работают около 8 млн. Многие заняты в таких секторах, как ресторанный и гостиничный бизнес, строительство, сельское хозяйство
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В ресторанном бизнесе работает наибольшая доля людей, родившихся не в США. По оценке национальной ресторанной ассоциации (на основании данных бюро трудовой статистики), их около четверти, тогда как в целом в экономике – 18,5%. На фото: ресторан в Лас-Вегасе
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Луис Арк Мота, шеф-повар и совладелец La Contenta в Нью-Йорке, родился в Мексике и позднее получил американское гражданство. Он также принял участие в акции «День без иммигрантов»
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Свой магазин женской одежды Noni Fashion на 116-й улице в Нью-Йорке закрыл и Кусто Диас, иммигрант из Доминиканской Республики, уже 40 лет живущий в США
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Пентагон предупредил, что несколько ресторанных сетей, обеспечивающих сотрудников министерства обороны питанием, таких как Sbarro’s, Starbucks и Taco Bell, 16 февраля закрыты, так как их работники остались дома. В открытых ресторанах могут образоваться очереди, предупредило руководство министерства
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Руководство Davis Museum, расположенного в Wellesley College, решило поучаствовать в акции следующим образом – снять с экспозиции или закрыть 120 произведений искусства, созданных или подаренных музею иммигрантами. Они составили около 20% работ и будут недоступны для просмотра до 21 февраля
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Акция «День без иммигрантов» никем специально не организовывалась. Поначалу предложения устроить бойкот политике президента стали распространяться в соцсетях. «Это как арабская весна, – сказал The New York Times Мануэль Кастро, исполнительный директор организации по поддержке иммигрантов NICE. – К нам обращались наши члены, спрашивая, в чем заключается план. Но, честно говоря, это все появилось из ниоткуда».
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Дональд Трамп уже заявил, что опубликует на следующей неделе новый указ взамен того, что был оспорен в суде. Минюст в апелляционном суде также сообщил 16 февраля, что старый указ будет заменен новым. Детали готовящегося документа не известны, но он тоже может спровоцировать иски, пишет The Wall Street Journal
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