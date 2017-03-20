10 самых состоятельных россиян по версии Forbes

С. Портер / Ведомости

Forbes опубликовал ежегодный, 31-й по счету рейтинг мировых миллиардеров. Второй год подряд список самых богатых россиян возглавил совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $18,4 млрд, прибавка за год – $4 млрд. В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-ю строчку.

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