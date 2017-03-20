10 самых состоятельных россиян по версии Forbes
В списке в 2017 году на 12 россиян больше, чем годом ранее, всего - 96 бизнесменов
Forbes опубликовал ежегодный, 31-й по счету рейтинг мировых миллиардеров. Второй год подряд список самых богатых россиян возглавил совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $18,4 млрд, прибавка за год – $4 млрд. В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-ю строчку.
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов поднялся с шестого места на второе. Его состояние издание оценило в $17,5 млрд, он заработал за год $6,6 млрд и в общемировом рейтинге находится на 51-м месте
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Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций НЛМК, Владимир Лисин. Также ему принадлежит Universal Cargo Logistics Holding B.V. Состояние оценивается в $16,1 млрд, он заработал за год $6,8 млрд и стал 57-м в мире
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На четвертом месте владелец Volga Group и ООО «Волга груп», через которые ему принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл» Геннадий Тимченко, состояние – $16 млрд
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Состояние основателя USM Holdings Алишера Усманова – $15,2 млрд
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У президента «Лукойла» Вагита Алекперова — $14,5 млрд, подсчитали в Forbes
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Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился со второй строчки в прошлом году на 7-е место, его состояние оценивается в $14,4 млрд
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Состояние основного владельца управляющей компании «Интеррос» Владимира Потанина – $14,3 млрд
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Основной акционер угольной компании СУЭК (владеет 92,2%), химического концерна «Еврохим» (90%) и Сибирской генерирующей компании (92,2%) Андрей Мельниченко на 9-м месте, его состояние $13,2 млрд
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Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг замыкает десятку самых состоятельных россиян, его состояние – $12,4 млрд
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