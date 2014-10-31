Компетенции роста 2035
Фото: Агентство стратегических инициатив
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
1/21
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области и Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли РФ
2/21
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
3/21
Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
4/21
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
5/21
Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
6/21
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
7/21
Павел Лукша, основатель, ReIngeniring Future
8/21
Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
9/21
Мохэн Редди, руководитель направления разработки и контроля качества профессиональных стандартов, Национальная корпорация развития квалификации
10/21
11/21
12/21
13/21
Лю Тонбо, вице-президент, ABP Group China
14/21
Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
15/21
Александр Лебедев, генеральный директор, DMG Europe Holding
16/21
Наталья Ионова, вице-президент по персоналу, «Евраз»
17/21
Юлия Ханьжина, заместитель директора департамента стратегического развития, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
18/21
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
19/21
Николай Кутеев, генеральный директор, ФБУ «Российское технологическое агентство»
20/21
21/21