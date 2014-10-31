Компетенции роста 2035

Фото: Агентство стратегических инициатив
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Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области и Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли РФ
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области и Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли РФ
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Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
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Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
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Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
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Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
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Павел Лукша, основатель, ReIngeniring Future
Павел Лукша, основатель, ReIngeniring Future
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Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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Мохэн Редди, руководитель направления разработки и контроля качества профессиональных стандартов, Национальная корпорация развития квалификации
Мохэн Редди, руководитель направления разработки и контроля качества профессиональных стандартов, Национальная корпорация развития квалификации
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Лю Тонбо, вице-президент, ABP Group China
Лю Тонбо, вице-президент, ABP Group China
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Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
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Александр Лебедев, генеральный директор, DMG Europe Holding
Александр Лебедев, генеральный директор, DMG Europe Holding
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Наталья Ионова, вице-президент по персоналу, «Евраз»
Наталья Ионова, вице-президент по персоналу, «Евраз»
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Юлия Ханьжина, заместитель директора департамента стратегического развития, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Юлия Ханьжина, заместитель директора департамента стратегического развития, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
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Николай Кутеев, генеральный директор, ФБУ «Российское технологическое агентство»
Николай Кутеев, генеральный директор, ФБУ «Российское технологическое агентство»
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  • Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
  • Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области и Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли РФ
  • Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
  • Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
  • Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
  • Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
  • Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
  • Павел Лукша, основатель, ReIngeniring Future
  • Глеб Никитин, первый заместитель министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
  • Мохэн Редди, руководитель направления разработки и контроля качества профессиональных стандартов, Национальная корпорация развития квалификации
  • Лю Тонбо, вице-президент, ABP Group China
  • Николай Волобуев, заместитель генерального директора, «Ростехнологии»
  • Александр Лебедев, генеральный директор, DMG Europe Holding
  • Наталья Ионова, вице-президент по персоналу, «Евраз»
  • Юлия Ханьжина, заместитель директора департамента стратегического развития, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
  • Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК, направление «Молодые профессионалы», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
  • Николай Кутеев, генеральный директор, ФБУ «Российское технологическое агентство»
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