Россияне увидели улучшение в ситуации на рынке труда

Каждый пятый россиянин (23%) говорит, что среди его близких есть люди, потерявшие работу в течение последних 2–3 месяцев, этот показатель ниже, чем в январе (28%) или год назад (27%), сообщает ВЦИОМ. 69% респондентов заявили, что таких знакомых у них нет.

По данным социологов, доля тех, кто уверен, что в случае увольнения легко сможет вновь трудоустроиться, выросла до годового максимума (до 27%). Еще 29% считают, что серьезных трудностей с поиском равноценной работы у них не возникнет.

В то же время 25% думают, что на этом пути у них возникнут серьезные трудности, а 18% практически не верят в возможность успеха.

Доля тех, кто откладывает деньги на случай потери работы, с начала года держится в пределах 24–27% и сейчас составляет 23%. Готовы прибегнуть к этой мере в ближайшем будущем 14% респондентов. Около трети (30%) подобных сбережений не делают и не собираются.

Доходы трех четвертей опрошенных работников (73%) складываются из белых зарплат. Неофициальные оклады, по их словам, получают 12% работников, еще 12% сообщают, что их заработок составляет и та и другая форма оплаты.