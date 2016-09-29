Половина россиян считают, что безработные должны платить за социальные услуги – ВЦИОМ

Почти половина россиян (45%) считают необходимым принятие в России закона, по которому не имеющие работы граждане должны будут платить за пользование социальной инфраструктурой, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что такой законопроект разрабатывается. Минтруд уже подготовил законопроект, который обяжет официально не работающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами, заявила Голодец. По ее словам, всего в России 7 млн человек оказываются «в тени». Это трудоспособные граждане, которые официально не работают, не платят взносы в социальные фонды, но пользуются услугами по программам ОМС. Согласно исследованию ВЦИОМа, к идее взимать с неработающих граждан плату на социальные услуги отрицательно относится в первую очередь молодежь (54% 18-34-летних респондентов), жители крупных городов (54%), респонденты с высоким достатком (55%). ВЦИОМ опросил 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах.