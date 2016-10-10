«Спартак» уволил главного тренера Германа Титова из-за неудач команды

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» расторг контракт с главным тренером Германом Титовым. Такое решение было принято на командном собрании в Лужниках. Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».

Специалист сообщил, что причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. «Результат говорит сам за себя. Но мне не хватило времени поработать. Со мной уходит и Вячеслав Козлов. Я расстроен, но я не думаю, что закончил все в "Спартаке", – сказал Титов, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ярушкин, занимавший пост главного тренера фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ – воскресенского «Химика». Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер московской команды Алексей Жамнов, передает агентство ТАСС.

Красно-белые в последних 10 матчах потерпели восемь поражений и опустились на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. После 17 игр в активе «Спартака» 22 очка. В следующем матче 11 октября москвичи на своем льду сыграют с омским «Авангардом».

Титов возглавлял «Спартак» с июня 2015 г. Предыдущим местом работы российского специалиста был новокузнецкий «Металлург», который он возглавлял с осени 2013 г.