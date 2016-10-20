Штрафы за просрочку уплаты налогов вырастут

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала двукратное увеличение ставки пени для бизнеса за просрочку уплаты налогов, говорится в сообщении кабинета министров. Сейчас процентная ставка для юридических лиц и физических лиц равна одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России и составляет 10%. Пени начисляется за каждый день просрочки и рассчитывается от объема просроченной задолженности. В новом законопроекте предлагается увеличить процентную ставку для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до одной стопятидесятой ключевой ставки Банка России, если просрочка по уплате налогов или страховых взносов превышает 30 дней.