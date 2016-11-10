АИЖК мотивирует топ-менеджеров с помощью 13% чистой прибыли – «Коммерсантъ»

Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в конце октября утвердил долгосрочную программу мотивации топ-менеджеров на три года, пишет «Коммерсантъ». В соответствии с ней в бонусный фонд будет отчисляться 13% чистой прибыли по МСФО, что может превысить 1 млрд руб. В течение трех лет бонусы будут выплачиваться равными долями. В программе примут участие 20 топ-менеджеров.

В АИЖК уточнили, что доля направляемой на бонусы прибыли зависит от уровня рентабельности капитала (ROE) и достижения стратегических целей агентства. «Целевой уровень ROE составляет 9% и превышает средний уровень инфляции за период 2016–2020 гг. более чем в два раза», – заявил представитель АИЖК. В случае ухудшения финансовых результатов мотивационные транши могут сгорать.

До сих пор у АИЖК не существовало программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента.

По словам старшего менеджера департамента консультирования по налогообложению и праву компании Deloitte Елены Филиной, в Европе и США медианное соотношение переменного вознаграждения и чистой прибыли составляет 23–24%. В России большинство госкомпаний привязываются к акциям, а не к прибыли.

Согласно отчету Сбербанка за I квартал 2016 г., по итогам 2015 г. размер отчислений в бонусный фонд программы долгосрочной мотивации банка составил 600 млн руб. – 0,26% чистой прибыли. В ВТБ заявили, что при выполнении всех требований топ-менеджер получает годовое вознаграждение и бонус, который составляет 0,1% от чистой прибыли банка. Программа распространяется на 13 ключевых сотрудников, таким образом, совокупный размер бонусного фонда – 1,3% от чистой прибыли ВТБ по МСФО.