Российские программисты стали чемпионами мира, обойдя Гарвард и MIT

Команда Санкт-Петербургского государственного университета победила на студенческом чемпионате мира по программированию Ассоциации вычислительной техники (ACM-ICPC), сообщается на сайте вуза. Кроме того, команда МФТИ заняла на этом чемпионате 4 место и получила золотые медали, а еще три российских вуза — ИТМО, УРФУ и ННГУ — стали призерами.

«Наши студенты — Игорь Пышкин, Алексей Гордеев, Станислав Ершов — под руководством Андрея Лопатина решили несколько сложных задач за кратчайшее время и показали лучшие результаты», — отмечается в сообщении.

Представители Петербургского университета обошли соперников из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, Шанхайского университета Джао Тонг, Московского университета, а также петербургского университета ИТМО, команда которого заняла второе место.

Студенты СПбГУ уже выигрывали чемпионат мира в 2000, 2001 и 2014 годах. Университет ИТМО (университет информационных технологий, механики и оптики) становился абсолютным чемпионом ACM ICPC в 2004, 2008, 2009, 2012, 2013 и 2015 годах.

МФТИ, в свою очередь завоевал второе в своей истории золото — первые медали программисты из Долгопрудного завоевали в 2012 году, на чемпионате в Варшаве.

«Мы начали активно заниматься олимпиадами по программированию в МФТИ примерно одновременно с запуском учебных программ по Computer Science в 2011 году. С тех пор мы регулярно выходим в финал ACM ICPC. Финал этого чемпионата — это сотня сильнейших команд, сотня сильнейших вузов в области ИТ. Просто попасть в их число — это уже очень престижно для многих», — рассказывает Алексей Малеев, директор Центра развития ИТ-образования в МФТИ.

На протяжении трех последних десятилетий чемпионат ICPC — самое престижное в мире интеллектуальное состязание молодых программистов. Соревнование проводится под эгидой международной Ассоциации вычислительной техники ACM при поддержке компании IBM.

По правилам соревнования в составе каждой команды — три студента. Им предоставляется один компьютер и комплект математических задач. Побеждает команда, решившая наибольшее число задач, а в случае равенства правильных ответов — команда, затратившая меньше времени.

Первое командное соревнование по программированию под эгидой ACM прошло в Техасском университете в 1970 году. Нынешний формат чемпионат принял в 1977 году, когда его первый финал был проведен в рамках ежегодной конференции ACM по информатике.