Власти Японии пообещали публично позорить работодателей за смерть сотрудников от переработки

Министерство здравоохранения, труда и соцподдержки Японии пообещало публично оглашать названия компаний, в отношении которых будет доказан хоть один случай смерти сотрудника из-за переутомления или в результате несчастных случаев на производстве. Как сообщает Kyodo, эта мера стала реакцией правительства на скандал вокруг крупнейшего в стране рекламного агентства Dentsu. 24-летняя сотрудница агентства в декабре 2015 г. покончила с собой, затем выяснилось, что ее принуждали работать сверхурочно и что при норме 40 рабочих часов в неделю она перерабатывала в месяц около 105 часов. Против Dentsu было начато расследование. В ноябре 2016 г. главный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга пообещал, что в отношении агентства будут приняты адекватные меры и что правительство постарается изменить законодательство, чтобы бороться со случаями смерти людей от переутомления на работе.

Если в компании будет выявлено такое нарушение, ее руководителей будут сначала вызывать в министерство и напоминать им о трудовом законодательстве и необходимости сократить рабочие часы подчиненных. Затем в компании будут отправляться инспекции. Если они увидят, что условия для сотрудников не изменились, о нарушении в компании министерство сообщит публично, списки нарушителей предполагается публиковать в разных источниках. Трудящимся предлагается обращаться в министерство за консультациями, сообщает Nikkei.

В 2015 г. правительство объявило, что будет раскрывать названия компаний, где незаконно принуждают работать сверхурочно больше 10 сотрудников или больше четверти штата и где люди работают сверхурочно больше 100 часов в месяц.

Сейчас власти понизили планку - до 80 сверхурочных часов в месяц, снизили процент сотрудников, за принуждение которых работодателей будут стыдить, а также пообещали принять меры по борьбе с неоплачиваемыми сверхурочными. Новые шаги, среди которых будут меры по борьбе с появлением нервных и психических заболеваний у трудящихся, министерство должно представить в январе. Правительство должно выработать окончательную политику в этой сфере в марте.

В Японии есть специальный термин для обозначения внезапной смерти по профессиональным причинам - «кароси». Чаще всего люди умирают из-за инсульта или инфаркта на фоне стресса и переутомления. В стране ведется статистика таких случаев. Считается, что перерабатывание влияет не только на здоровье трудящихся, но и на уровень рождаемости и на рост ВВП. Как пишет Nikkei, в Dentsu существует соглашение между сотрудниками и руководством, по которому лимит может превышаться на 70 часов.

Опрошенные Тhe Japan Times эксперты считают, что предложенных мер недостаточно и перемен не последует. Они предложили ограничить количество допустимых сверхурочных в месяц 60 часами, законодательно определить, что перерыв между сменами должен составлять не менее 9 часов, или вообще законодательно запретить принуждать работников перерабатывать.