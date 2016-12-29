Японские эксперты определили, в какой стране трудящиеся больше всего перерабатывают

Республика Корея заняла первое место в мире по доле людей, которые проводят на работе более 49 часов в неделю. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS, это подсчитала японская правительственная организация по изучению трудовой политики.

«По состоянию на 2014 г. не менее 32,4% трудящихся в Южной Корее работали не менее 49 часов в неделю. Это первое место в мире», - цитирует ТАСС. За Кореей следуют Гонконг с показателем в 30,8%, Япония (21,3%) и США (16,6%).

Телеканал подчеркивает, что в государствах Азии до сих пор сильны конфуцианские традиции, в соответствии с которыми ценятся те работники, которые самоотверженно трудятся. «Однако длительное пребывание на работе вовсе не является показателем ее результативности», - предупреждает KBS. Канал призвал власти Южной Кореи начать работу по созданию новой трудовой практики, в соответствии с которой будет цениться не проведенное в офисе время, а реальные профессиональные достижения.