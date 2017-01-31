Половина существующих рабочих мест через 5 лет будет заменена технологиями – PwC

Почти половина существующих рабочих мест через пять лет будет заменена технологиями, считает управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

«По нашим прогнозам, в следующие 5 лет примерно 50% существующих рабочих мест будут заменены различными технологиями», - сказал он в ходе презентации опроса руководителей крупнейших компаний мира, который ежегодно проводит консалтинговая и аудиторская компания.

В то же время, по данным опроса PwC, 36% российских CEO хотели бы не сокращать численность работников, а, возможно, увеличить ее (это на 9% больше, чем годом ранее). По мнению Лотакова, руководители продолжают нанимать сотрудников для обслуживания старых бизнес-процессов.

Согласно опросу, 72% российских CEO волнует нехватка профессионалов (годом ранее этот показатель составлял 79%). В общемировом масштабе этот риск считают хроническим 77% бизнесменов.

По словам Лотакова, раньше речь шла о нехватке кадров со знаниями. "Сейчас компании все чаще пытаются искать людей с навыками, которые нельзя запрограммировать, то есть это креативный фактор, адаптивность, лидерские качества, способность решать проблемы", - пояснил он.