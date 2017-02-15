Гендиректору IBM пришлось объяснять сотрудникам, почему она консультирует Трампа

Генеральный директор IBM Джинни Рометти на прошлой неделе разослала сотрудникам письмо, в котором объяснила свое решение войти в консультационный совет при Дональде Трампе. Об этом пишет The Wall Street Journal. До этого она встречалась с Трампом в числе других руководителей компаний, которых новый президент пригласил на встречу вскоре после инаугурации. «Руководители IBM напрямую общались с каждым президентом США со времен Вудро Вильсона», который руководил страной с 1913 по 1921 г., написала Рометти: «Это была моя девятая встреча [с президентом] с тех пор, как я стала генеральным директором».

В ноябре Рометти после победы Трампа на выборах направила ему открытое письмо с предложениями по политике, а в середине декабря встречалась с ним. Ее действия и то, что она не указала избранному президенту на важность этических принципов и личностного многообразия, вызвало недовольство некоторых сотрудников. Разработчик программного обеспечения Дэниел Хэнли составил петицию, которая призывает Рометти «делать то, что правильно для сотрудников IBM», в том числе «уважать наше право отказаться участвовать в любых госконтрактах, нарушающих конституционные и гражданские свободы». Петицию подписали более 1600 сотрудников.

Рометти сообщила в письме, что на встрече с Трампом говорилось о его указе, запретившем въезд гражданам семи преимущественно мусульманских стран. А с министром внутренней безопасности Джоном Келли она обсуждала «способы, как использовать технологии для решения задач в области национальной безопасности и при этом обеспечить законную иммиграцию и передвижение. Я объяснила, что эти вещи можно совместить».

Руководители многих компаний подверглись критике сотрудников и общественности за сотрудничество с Трампом. Гендиректор Uber Трэвис Каланик в начале февраля из-за этого вышел из консультативного совета при президенте. Но Рометти считает, что работать с администрацией Трампа – это более конструктивный подход, чем протестовать из-за обеспокоенности сотрудников.