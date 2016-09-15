«Силовые машины» займут 15 млрд руб.

ПАО «Силовые машины» привлечет возобновляемую кредитную линию банка «Россия» с лимитом 15 млрд руб., сообщил концерн. Кредит предоставляется траншами, окончательный срок возврата – 14 сентября 2019 г. Процентная ставка определяется на дату получения заявки на предоставление траншей исходя из их сроков, но не выше определенных значений. При сроке до 365 календарных дней ставка по займу будет соответствовать ключевой ставке Банка России плюс 0,75 процентного пункта (п. п.), от 366 до 720 календарных дней – ключевой ставке плюс 1 п. п., от 721 до 1095 календарных дней – ключевой ставке плюс 1,25 п. п. Цели предоставления кредитных средств не уточняются. Интерфакс

Чиновник скрывал свой бизнес

Прокуратура Ленобласти 14 сентября направила в Смольнинский районный суд Петербурга заявление об обязании расторгнуть контракт с председателем комитета по природным ресурсам Ленобласти Евгением Андреевым и уволить его с госслужбы в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба прокуратуры. В апреле прокуратура провела проверку в связи с обращением о нарушении Андреевым законодательства о противодействии коррупции В 2013 г. Андреев при назначении на должность советника губернатора Ленобласти представил в администрацию неполные сведения о доходах и имуществе за 2012 г., выяснила она. Так, в сведениях о доходах он не указал информацию о своем участии в компании GEKAREAL s.r.o, которую учредил на территории Чешской Республики, сообщает прокуратура. Администрация Ленобласти готова выполнить судебное решение, сообщила ее представитель. В картотеке дел Смольнинского суда Петербурга это заявление вчера не было отражено. Ведомости