«Сибур» запустит завод в Индии в 2018 г.

СП Reliance Sibur Elastomers Private Limited (RSEPL, 74,9% – у индийской Reliance Industries Limited, 25,1% – у «Сибура») планирует ввести в эксплуатацию завод по производству бутилкаучука в Джамнагаре (Индия) в 2018 г., сообщил предправления «Сибура» Дмитрий Конов. СП интегрировано по сырью и энергоресурсам с другими проектами Reliance, точные сроки пуска производства зависят от их завершения. Интерфакс

Пожар на Омском НПЗ не повлияет на производство

Пожар на Омском НПЗ (входит в «Газпром нефть») произошел в четверг в 6.21 мск – на коксовой установке загорелся теплообменник, сообщило управление МЧС по Омской области. В 6.53 мск пожар был локализован, угрозы населению и окружающей среде нет. Возгорание не отразится на производственной программе завода в сентябре, сообщили в пресс-службе завода. Интерфакс

Путин вступился за ОТЭКО

Президент Владимир Путин потребовал от министра транспорта Максима Соколова обеспечить условия для скорейшей выдачи разрешения группе ОТЭКО на строительство железнодорожных подходов к морскому порту Тамань. Интерфакс