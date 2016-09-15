Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 65,22

За пять последних торговых дней официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, увеличился на 1,25 руб. и достиг 65,22 руб./$, а долларовые накопления в рублевом эквиваленте подорожали почти на 2%.

Евро 73,21

Курс евро поднялся на 1,17 руб. до 73,21 руб. Поэтому рублевая стоимость активов, номинированных в евро, увеличилась на 1,6%.

Но по сравнению с началом 2016 г. доллар сегодня стоит на 10,6% дешевле, а евро – на 8,1%.

Акции и облигации

Российскому рынку акций не удалось сохранить позиции выше отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ. За пять последних торговых сессий он снизился на 2,6%. Вчера биржевые торги закрылись на уровне 1996,58 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 4,2% стоимости и вновь оказался ниже уровня в 1000 пунктов (закрытие – 970,93 пункта).

15% наиболее ликвидных рублевых акций за этот период выросли в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,1–10,04% годовых, а корпоративных – 9,2–29,5%.

Паи

За период с 8 по 14 сентября вложения лишь в каждый пятый из открытых паевых фондов принесли хотя бы минимальный доход. Одними из самых удачливых на этот раз оказались клиенты фондов, инвестирующих в еврооблигации, паи которых подорожали на 0,5–1,5%. Больше всего огорчили клиентов ПИФы, инвестирующие в фондовые индексы развитых и развивающихся стран. Вложенные в них средства обесценились на 3,5–5,6%. А покупка паев фондов электроэнергетики обернулась убытками в размере 3–3,6%.

Вклады

Розничные банки вновь снизили доходность вкладов для населения. УБРиР снизил ставки некоторых рублевых вкладов на 1,25 процентного пункта, Росбанк – на 0,05–0,55 п. п., банк «Траст» – на 0,05–0,2 п. п., МТС-банк – на 0,5–1 п. п. Росбанк также снизил доходность долларовых депозитов на 0,1–0,3% годовых, а МТС-банк – на 0,6–0,7%. Кроме того, МТС-банк резко снизил ставки вкладов в евро и теперь начисляет на них лишь 0,05–0,2% годовых в зависимости от срока.

По подсчетам ЦБ, за первую декаду сентября средняя максимальная ставка рублевых вкладов в 10 банках с наибольшим количеством привлеченных средств населения не изменилась, по-прежнему составляя 8,715%.

Действующие ставки вкладов в крупнейших банках см. на стр. 09.

Золото

$1316

Тройская унция золота на мировом рынке подешевела на 1,6% до $1316, серебра – на 3% до $19,02, платины – на 4,8% до $1032, а палладия – на 4,6% до $656.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи