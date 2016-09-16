Telenor направилась к выходу

К середине дня четверга были заполнены обе книги заявок – на покупку 142,8 млн акций Vimpelcom Ltd. (8,1% уставного капитала), которые продает норвежская Telenor, и на покупку бондов самой Telenor, которые впоследствии можно будет обменять на акции Vimpelcom. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, подавшие заявки и получившие соответствующие извещения от организаторов размещения.

В среду книга заявок на приобретение акций была заполнена на 2/3, знает еще один инвестор. По его словам, сбор заявок шел медленно. Он сомневается, что инвесторы оценят бумагу высоко, тем более что Telenor, по его информации, не стремится продать акции очень дорого и «довольно гибок» в этом вопросе.

По бондам, напротив, есть переподписка, говорят все собеседники «Ведомостей», предполагая, что условия для их держателей могут измениться – Telenor может снизить купон.

Цена размещения акций Vimpelcom Ltd. будет объявлена в ночь с четверга на пятницу по московскому времени – после закрытия американской биржи. Один из собеседников «Ведомостей» предполагает, что она будет близка к $3,5 за бумагу. О такой же оценке знает один из инвестиционных консультантов.

Как у людей Право конвертации облигаций Telenor в акции Vimpelcom стоит примерно 6% на три года, т. е. 2% годовых, констатирует Венгранович. Поэтому к купону нужно прибавлять доходность в 2%, считает он. Значит, реальная, а не номинальная доходность каждой бумаги составляет 2,5% в год – это соответствует, по словам Венграновича, доходности других рыночных облигаций.

Еще в октябре 2015 г. Telenor пообещала избавиться от всего своего пакета в Vimpelcom Ltd. (33%, или 580 млн акций). Размер пакета, который она продает на американской бирже, может составить с учетом опциона для банков – организаторов размещения (Morgan Stanley, JPMorgan, Citi и Credit Suisse) до 9,3%. Книга заявок на размещение открылась еще 12 сентября. Бонды будут размещаться, наоборот, за пределами США.

Предложение о выкупе конвертируемых бондов на $1 млрд Telenor направила инвесторам только в четверг утром. Из документа («Ведомости» ознакомились с копией) следует, что облигации номиналом в $200 000 поступят в продажу 16 сентября, срок их погашения – 20 сентября 2019 г. Изначально планировалось, что ставка купона составит 0,375–0,875% годовых, а выплачиваться доход будет раз в полгода. Привлекательность бондов будет определяться ценой размещения акций – от нее будет зависеть, сколько акций Vimpelcom смогут получить держатели бондов за каждую бумагу, если захотят совершить обмен. Дело в том, что конвертировать облигации в акции держатели смогут по цене на 30–35% выше цены размещения. Начиная с 12 октября 2018 г. у Telenor появится право выкупить все оставшиеся у инвесторов бонды, если рыночная стоимость акций, приходящихся на одну облигацию, будет в течение любых 20 торговых дней из 30 дней подряд на 30% выше номинальной цены облигации.

Количество акций Vimpelcom Ltd., которые сможет получить держатель одной облигации, будет рассчитываться с учетом дивидендов, выплаченных Vimpelcom, говорится в материалах Telenor. Продать акции, полученные в результате обмена, можно будет в сроки, которые определит сам Vimpelcom Ltd.

По оценке аналитика Otkritie Capital Александра Венграновича, справедливая цена размещения бумаг Vimpelcom должна быть близка к $3,5. Как правило, при размещении бумаги оцениваются с небольшим дисконтом, а до объявления о размещении они стоили $3,9, объясняет он. В четверг по состоянию на 20.43 мск одна акция Vimpelcom стоила на NASDAQ $3,64 (+9,31% к цене закрытия предыдущего дня).

Аналитик «Сбербанк CIB» Алексей Булгаков говорит, что традиционно размещение конвертируемых еврооблигаций происходит по предварительной подписке среди группы специализированных инвесторов и рыночная часть спроса формируется довольно быстро – практически всегда в течение одного дня. Бумаги, которые резервируются под конвертацию, блокируются или помещаются на счет эскроу. Такой вариант оптимален, когда необходимо продать крупный пакет акций в течение ограниченного периода времени. Выпускаемые бумаги классифицируются как гибридный инструмент – они сочетают в себе черты как акций, так и облигаций, объясняет он.