Михаил Слободин заочно арестован

Следствие заочно предъявило обвинение в даче взятки в особо крупном размере экс-гендиректору «Вымпелкома» Михаилу Слободину. 12 сентября он был объявлен в международный розыск, сообщили в Сыктывкарском городском суде. Суд также заочно арестовал Слободина. «Конечно, мы будем обжаловать арест. Постановление вынесено с нарушением закона», – сказал его адвокат Сергей Коптяков. Верховный суд Коми в четверг признал законным арест до 5 ноября совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика, также обвиняемого по этому делу. Жалобу адвокатов третьего фигуранта, гендиректора энергокомпании «Т плюс» Бориса Вайнзихера, Верховный суд Коми рассмотрит 19 сентября. Все трое, поочередно руководившие «Т плюсом» с 2007 г., обвиняются в даче 800 млн руб. взяток чиновникам Коми за установление выгодных компании тарифов на теплоэнергию. Интерфакс

Коми дали тепло

«Т плюс» начала отопительный сезон в Республике Коми, потребители обеспечиваются энергией в полном объеме, сказал и. о. гендиректора компании Андрей Вагнер. Компания также ведет ремонтные работы на Воркутинской ТЭЦ-2 для повышения надежности станции, отметил он. Ведомости

Спрос на евробонды Global Ports вдвое превысил предложение

Спрос на семилетние евробонды Global Ports превысил $650 млн, сообщил источник в банковских кругах, объем размещения – $350 млн. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 6,75–7%, затем он был снижен до 6,625%. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование задолженности, в том числе на погашение кредита VTB Bank (Austria) в размере $265 млн. Чистый долг Global Ports на 30 июня составлял $1 млрд, коэффициент долг/EBITDA – 4. Global Ports – крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Интерфакс

ОВК создаст «дочку» в США

Совет директоров Объединенной вагонной компании (ОВК) на заседании 19 сентября рассмотрит вопрос «о создании дочернего общества в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки», говорится в материалах группы. Предполагается, что компания получит название Uniwagon North America Corp. В прошлом году ОВК подписала 10-летний договор на поставку крупного вагонного литья американской корпорации Wabtec, в феврале этого года начались первые отправки. Wabtec использует российское литье для производства тележек типа Barber S2HD к вагонам с нагрузкой 30 т на ось. Интерфакс