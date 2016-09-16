Цифры. Тенденции. События

2 млрд руб.

Получил Татфондбанк от «МСП банка» на кредитование малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Татфондбанка. 1,25 млрд руб. предназначаются заемщикам – резидентам индустриальных и технопарков, исполнителям заказов для крупных предприятий, а также предпринимателям, развивающим экспорт и создающим новые производства. Еще 750 млн руб. пойдут на поддержку долгосрочных инвестиционных бизнес-проектов. Интерфакс

Для 18,9% предпринимателей главное – деньги

У остальных владельцев малого бизнеса другие приоритеты, по данным опроса, проведенного некоммерческой организацией «Российская деловая инициатива» совместно с порталом «Профессионалы.ru». В опросе участвовали 350 предпринимателей. Для 19,3% предпринимателей главной ценностью является семья, для 16% – здоровье, 15% полагают, что важнее всего – достижение внутренней гармонии. Творческая и профессиональная реализация – главное стремление 12,8% предпринимателей. Еще для 12% главное – саморазвитие и поиски себя. Участие в развитии общества считают важным 3,6% респондентов, а 2% ставят на первое место публичное признание. Ведомости

Зарплаты на нефтехимических предприятиях растут

За первое полугодие 2016 г. средние зарплаты на нефтехимических заводах Татарстана выросли на 14% и составили 44 700 руб. Об этом сообщил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. По его словам, в последние годы в республике увеличился разрыв между зарплатами в нефтепереработке и на химических производствах, персонал в химической отрасли получает на 14 000 руб. больше нефтехимиков. Это снижает привлекательность отрасли и может привести к дефициту кадров, посетовал Яруллин. Сейчас в нефтехимии Татарстана занято около 25% производственного персонала республики – 88 000 человек. ТАСС