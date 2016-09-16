РАО настраивает звук

Российское авторское общество (РАО) обсуждает возможность создания системы IT-мониторинга музыкального контента с компаниями «Яндекс», Zvooq и «Бубука», сообщил член совета директоров РАО, гендиректор продюсерского центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов. Речь идет о системе, которая бы позволила контролировать трансляцию музыки в публичных местах – кафе, ресторанах и т. п. Это может быть комплексная система, состоящая из музыкального плейера и софта, формирующего отчетность. В августе РАО заявляло, что готово само разработать такую систему.

Zvooq – сервис, позволяющий проигрывать музыку в режиме реального времени, им управляет холдинг Dream Industries. У «Яндекса» есть собственный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка». Проект «Бубука» специально создан для проигрывания музыки в ресторанах, магазинах и кафе.

Сейчас владельцы торговых точек, ресторанов и других публичных мест сами составляют отчеты о том, какая музыка у них проигрывается, и на их основе платят вознаграждение обществам по коллективному управлению правами. Но не все авторы довольны тем, сколько им платит РАО: многим непонятно, как именно общество рассчитывает размер вознаграждения. Чтобы сделать отчетность более понятной, РАО хочет предложить магазинам, ресторанам, кафе платформу-плейер с готовой базой музыкальных треков, с помощью которой те будут составлять свои плейлисты.

По словам Лукинова, обсуждение пока предварительное, поскольку РАО еще не получило ответ от Минкультуры, имеет ли право РАО создавать такой сервис. Ведь любой каталог по определению не может содержать всей существующей музыки, а аккредитованная государством организация представляет интересы всех авторов. Разрешить этот юридический казус может только регулятор. Правда, другое общество – Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС – собирает деньги в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм) – запустило свой плейер Fonmix еще в марте.

«Компания переговоров с РАО не ведет, мы лишь слышали о том, что эта организация хочет обсудить с «Яндексом» идею мониторинга», – говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. «Подробности проекта нам неизвестны», – добавила она. Гендиректор Zvooq Михаил Ильичев подтвердил, что компания обсуждала с РАО возможность создания плейера и формирования отчетности на его базе. Технически создать такую систему возможно, говорит он.

РАО и другие организации по коллективному управлению правами озаботились системами, повышающими прозрачность их работы, после того как этой сферой заинтересовались чиновники. В прошлом году президент Владимир Путин поручил правительству реформировать работу этих организаций – ввести в них наблюдательные советы, провести независимый аудит. Законопроекты по реформе коллективного управления готовят Минкультуры, Минкомсвязи, Минэкономразвития, свой проект есть у бизнес-сообщества, интересы которого представляет Медиакоммуникационный союз.