Цифры. Тенденции. События

89%

Российского рынка мессенджеров в январе этого года делили четыре сервиса: «В контакте» (26%), WhatsApp (22%), Skype (21%), Viber (20%), следует из данных исследовательского центра рекомендательного сервиса «Имхонет». Выводы сделаны на основании опроса 20 000 жителей России 12–64 лет, первая часть опроса проводилась в январе 2016 г., вторая – в августе. За этот период росла аудитория всех мессенджеров, кроме Skype. К концу августа аудитория WhatsApp и Telegram с 22 и 3% выросла до 25,3 и 5,2% соответственно. А доля Skype снизилась до 17,7%. Ведомости

Spotify нарастил базу подписчиков

Количество платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Spotify достигло 40 млн, пишет FT. Ранее компания сообщала о 30 млн пользователей, оформивших подписку на сервис. Всего Spotify пользуется более 100 млн человек в мире. Шведская платформа Spotify является мировым лидером в сфере потокового прослушивания музыки через интернет и главным конкурентом сервиса Apple Music.

Недавно Apple сообщила, что число платных подписчиков Apple Music, запущенного в июне 2015 г., составило 17 млн. Spotify, оцененный в $8,5 млрд в рамках последнего раунда финансирования, в 2015 г. получил чистый убыток в 173 млн евро при выручке в 1,95 млрд евро. Отчисления правообладателям составили 1,63 млрд евро. Интерфакс

Disney сократит сотрудников

Компания Walt Disney сократит 250 рабочих мест в подразделении потребительских продуктов и интерактивных медиа, сообщает Bloomberg. Это около 5% штата подразделения. Представитель компании объяснил сокращения слабыми финансовыми показателями онлайн-игры Marvel Avengers. Bloomberg напоминает, что Disney начал переходить на использование сторонних производителей видеоигр и меньше делать собственных игр. Ведомости