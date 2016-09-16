Статья опубликована в № 4162 от 16.09.2016 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Участие в голосовании – это гражданский долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота о ее будущем».

Президент призвал россиян избрать в Госдуму «компетентных, энергичных и честных» людей, готовых «быть едиными в отстаивании интересов России». («Ведомости»)

Элла Памфилова

«Очень высокий процент голосующих объясняется несколькими факторами, и не только тем, что там могут быть какие-то злоупотребления».

По словам председателя Центризбиркома, в регионах Северного Кавказа «очень разная ситуация» с выборами и «в ряде республик» ЦИК «видит улучшения». (ТАСС)

Наталья Тимакова

«Эти объекты не находятся в собственности Дмитрия Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании».

Пресс-секретарь премьера заявила, что «дача Медведева» в Плёсе, о которой рассказал Алексей Навальный, является «объектом временного проживания». («Дождь»)