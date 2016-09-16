Добросовестный Киев

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) признал добросовестными попытки Украины договориться с Россией о долге по еврооблигациям на $3 млрд, сообщил его представитель Джерри Райс. И одобрил предоставление третьего транша финансовой помощи на $1 млрд.

Россия выступала против такого решения, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов, так как Украина не выполнила все условия для получения очередного пакета помощи. Дискуссии практически не было, поскольку большинство членов совета директоров МВФ «понимало все натяжки, с которыми принимаются эти решения, и понимало, что украинская сторона добросовестно не вела переговоры с Россией, как это требует положение, утвержденное МВФ», заявил после голосования Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). За выделение Украине транша голосовали все, кроме России, отметил директор от России в МВФ Алексей Можин (цитата по «РИА Новости»). Россия и дальше будет отстаивать свои права в суде, пообещал Силуанов.

МВФ оценил действия Киева как добросовестные: все требования были соблюдены, заявил Райс. А директор-распорядитель фонда Кристин Лагард увидела признаки восстановления экономики страны: «Несмотря на сложные внешние условия и тяжелый экономический кризис, Украина показывает признаки восстановления. Активность набирает обороты, инфляция быстро отступила, уверенность растет». По данным Укрстата, во II квартале экономика выросла на 1,3% к тому же периоду 2015 г., за январь – июль – на 0,7%. По итогам 2016 г. экономика должна вырасти на 1%, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, в 2017 г. он ждет роста еще на 3%. Оценки Всемирного банка совпадают с его прогнозами, в 2016 г. банк ждет рост экономики на 1%. По прогнозу МВФ, в 2016 г. экономика вырастет даже больше – на 1,5% – и на 2,5% в 2017 г.

Это третий транш по четырехлетней программе финансовой помощи (EFF) примерно на $17,2 млрд. В марте 2015 г. Киев получил первый транш в $5 млрд, а в августе – второй на $1,7 млрд, в том же году МВФ должен был перечислить еще три транша по $1,65 млрд, а в 2016–2018 гг. ежеквартально выделять по $600 млн. Но, как и в двух предыдущих программах с МВФ, Украина получила только первые два транша из-за невыполнения условий МВФ. Так, фонд критиковал Украину за отсрочку приватизации, недостаточную борьбу с коррупцией, а также задержку в реформах. Переговоры по предоставлению третьего транша растянулись почти на год.

Решение МВФ позволит Украине получить также $1 млрд от США и 600 млн евро от ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко. Правда, 13 сентября делегация ЕС на Украине предупредила, что деньги будут выделены только после того, как Верховная рада примет в финальном чтении законопроект о независимом регуляторе электроэнергетического рынка.

Одобренный фондом транш правительство направит на пополнение международных резервов, сообщил нацбанк Украины. По оценкам регулятора, они могут вырасти до $17,2 млрд к концу 2016 г. Поддержка поможет остановить падение гривны, которая уже подешевела на 5,1% к доллару, сообщил Bloomberg.

Но осенью ситуация с платежным балансом может ухудшиться, предупреждали аналитики «Сбербанк CIB», в том числе из-за выплат процентов по долгам. По оценкам минфина Украины, в этом году страна выплатит по госдолгу $5,6 млрд (по курсу гривны, заложенному в бюджет 2016 г.). Украине придется использовать золотовалютные резервы, предупреждают аналитики Morgan Stanley (около $14 млрд). Деньги МВФ нужны для стимулирования экономики, считают они, но частных капиталовложений нет, а инвесторам нужна макроэкономическая стабильность.