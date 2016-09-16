Цифры. Тенденции. События

0,7%

На столько выросло промышленное производство в августе, сообщил Росстат. За январь – август промпроизводство увеличилось на 0,4% в годовом сравнении. Данные совпали с ожиданиями экономистов. Отчасти возобновлению роста промпроизводства в августе способствовал календарный фактор: в августе 2016 г. было на два рабочих дня больше, чем в августе 2015 г., в то время как в июле, наоборот, на два дня меньше. С исключением сезонного и календарного факторов промышленность в августе, по оценке Росстата, выросла на 0,5% после снижения на 0,9% в июле. Интерфакс

Будет больше

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает среднегодовую цену нефти $40 за баррель, сообщил министр Алексей Улюкаев: «Есть еще (прогноз) базовый плюс, который мы считаем более реалистичным, – с повышательной тенденцией до $55 в три года». Ранее замминистра финансов Максим Орешкин предположил, что цена на нефть упадет до $30. «Я не согласен про $30 за баррель, не согласен про перспективу. Совсем не согласен со сценарием», – прокомментировал Улюкаев. РИА Новости

Шанс есть

«Какой-то шанс сохраняется», чтобы продать госпакет «Башнефти» до конца года, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. До середины августа правительство готовилось к продаже 50,08% акций компании, однако премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение отложить сделку на более поздний срок. На первый план вышла продажа госпакета в 19,5% акций «Роснефти». Власти обдумывают несколько предложений консультантов по приватизации: рассматривать приватизацию «Башнефти» и «Роснефти» как единое целое либо продать сначала 19,5% «Роснефти», а потом 50,08% «Башнефти» или наоборот. Интерфакс