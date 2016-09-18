В Нью-Йорке продали с аукциона картины и скульптуры русских мастеров

Большая коллекция произведений русских мастеров распродана с торгов, проведенных в Нью-Йорке аукционным домом Shapiro Auctions. Как сообщили ТАСС его официальные представители, в общей сложности на торги было выставлено около 400 предметов, в том числе картины, скульптуры, иконы, фотографии и нотные записи. Топ-лотом торгов стало полотно русского художника-нонконформиста Олега Целкова «Спортсмен», написанное маслом на холсте. Оно ушло с молотка за $93 800. Первоначально эту работу оценивали в $75 000–85 000. Пейзаж Гавриила Кондратенко (1854–1924) «Отдых у моря» (1894), также написанный маслом, был куплен за $87 500. Эта сумма примерно в 4 раза больше, чем составляла оценочная стоимость полотна – $20 000–30 000. За $40 600 продали картину русского художника-панорамиста Франца Рубо (1856–1928) «Черкесский всадник». Это почти в 4 раза дороже, чем рассчитывали эксперты аукционного дома. Бронзовая скульптура Павла Трубецкого (1866–1938) «Толстой верхом» ушла с молотка за $37 500. Ее оценивали в $30 000–40 000. ТАСС

Выставка Кандинского откроется в Русском музее в Петербурге

Русский музей откроет выставку произведений Василия Кандинского, посвященную 150-летию со дня рождения художника. Выставка «Василий Кандинский и Россия» начнет работать в четверг, 22 сентября. Экспозиция представит творчество Кандинского в аспекте национальных истоков его ранних фигуративных произведений и абстрактных работ 1910-х гг. «В состав выставки, приуроченной к 150-летию со дня рождения Кандинского, наряду с живописными и графическими произведениями этого мастера и образцами авторского фарфора войдут работы его знаменитых современников: Ивана Билибина, Елены Поленовой, Сергея Малютина, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Давида Бурлюка, Алексея Явленского, Марианны Веревкиной и др.», – рассказали в музее. Интерфакс