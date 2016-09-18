«Воин-В» опаздывает

Программа развития застроенных территорий идет неудовлетворительно, закон о реализации подобных проектов необходимо корректировать, цитирует вице-губернатора Петербурга Игоря Албина его пресс-служба. В законе надо прописать обязательства органов власти, инвесторов, администраций районов и правовые последствия за их неисполнение, считает он. Инвестдоговор с «Воин-В» на развитие территорий в Ульянке был заключен в 2009 г., с 2013 по 2019 г. компания должна расселить и снести 15 домов, предоставив около 70 000 кв. м жилья, но ни один из промежуточных этапов проекта не выполнен. Для инвестора вплоть до 2018 г. не наступает никаких правовых последствий и это неправильно, считает Албин. Ведомости

Финдиректор получил 2% ЛСР

Финансовый директор и член правления группы ЛСР Андрей Никитин получил 1,926% уставного капитала компании в рамках программы мотивации топ-менеджмента, сообщила компания. Никитин стал финдиректором в ноябре 2015 г., до сих пор он не был акционером группы. Интерфакс

«Уральские авиалинии» за «Ютэйр»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 октября 2016 г. до 24 марта 2017 г. будет выполнять прямые регулярные рейсы из аэропорта «Пулково» в Томск и обратно, сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы». До 1 ноября они будут осуществляться по вторникам, потом добавятся рейсы по пятницам. Ранее перелеты по этому маршруту выполняла «Ютэйр». Интерфакс

Билеты на футбол поступят в декабре

Продажа билетов на футбольный Кубок конфедераций 2017 г. стартует 1 декабря, сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко. Матчи Кубка пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 г. в Москве, Петербурге, Сочи и Казани. Интерфакс