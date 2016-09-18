Адвокат-пассажир

На статью «За монополию» (№ 162 от 1.09.2016, стр. 06)

Мне кажется, что коллега Андрей Юков лукавит. Есть два момента, которые я бы хотел отметить.

1. Андрей давно в профессии и, очевидно, знает, что многие юристы без адвокатского статуса сильнее многих юристов с адвокатским статусом. При введении адвокатской монополии «юристы – не адвокаты» должны будут нанимать таких «пассажиров-адвокатов» для разбирательства в суде. Это просто дополнительные издержки для бизнеса. Для нашего российского бизнеса, у которого и так слишком много необоснованных издержек. Я понимаю, что это дополнительный доход для адвокатов, в том числе и для Андрея. Андрей не может не понимать, что взваливать на бизнес дополнительные необоснованные издержки – «это как есть семенной картофель» (как процитировали недавно ирландского чиновника в «Ведомостях»).

2. И, несомненно, рынок отторгает и будет отторгать низкоквалифицированных юристов (в том числе и с адвокатским статусом). Я наблюдаю за этим те 20 лет, которые я в профессии. Нет необходимости и тут строить барьеры (уже и так вся страна в барьерах, так что здоровая конкуренция у нас только в ресторанном бизнесе осталась).

Александр Горлов, Москва

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