Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: «Башнефть» в обмен на «Лукойл»

«Башнефть» в обмен на «Лукойл»

«Лукойл» хотел использовать свои казначейские акции при покупке пакета Башкирии в «Башнефти». Обменять блокпакет «Башнефти» можно на 4,5% «Лукойла»
Обменять блокпакет «Башнефти» можно на 4,5% «Лукойла»
Обменять блокпакет «Башнефти» можно на 4,5% «Лукойла»
Е. Разумный / Ведомости

«Лукойл» был готов использовать 16%-ный квазиказначейский пакет в сделке по покупке блокпакета «Башнефти», принадлежащего правительству Башкирии. Об этом президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал в интервью «Коммерсанту». «Есть варианты. Один из них был – договориться с правительством Башкирии по «Башнефти». Зачем вам какие-то социальные подачки? Пакет положите [акций «Лукойла»], получайте дивиденды и решайте проблемы: хоккей, футбол, школы», – сказал Алекперов.

Как именно Алекперов был готов использовать квазиказначейские акции – обменять на бумаги «Башнефти» или предлагал купить, не ясно. Представитель «Лукойла» от дополнительных комментариев отказался. Не ответил по существу и представитель Башкирии. «Лукойл» – серьезная, крупная компания, это очевидно. Важной задачей остается сохранить статус «Башнефти» как самостоятельной структуры», – передал слова президента Башкирии Рустэма Хамитова его представитель. Правительство республики участвует в управлении «Башнефтью» и получает значимые дивиденды и благотворительную помощь и это не «социальные подачки», а заработанные деньги, объясняет Хамитов. По его словам, при поступлении официального предложения от «Лукойла» республика его рассмотрит.

Правительство планировало приватизировать принадлежащие ему 60,2% обыкновенных акций «Башнефти» (50,1% капитала) в этом году. Башкирия заявляла, что свой пакет продавать не будет. Хамитов просил президента Владимира Путина повременить с приватизацией и добавить новое условие продажи: оставить налоговые и неналоговые платежи, дивиденды, благотворительную помощь в бюджет Башкирии как в 2015 г.

Борьба за «Башнефть»

«Лукойл» был среди основных претендентов на покупку госпакета «Башнефти». Его главным конкурентом была «Роснефть». Путин в интервью Bloomberg заявил, что продажа госпакета «Башнефти» «Роснефти» – «не лучший вариант», но не исключил его. «В конце концов, для бюджета важно, кто даст больше денег, – сказал президент журналистам Bloomberg. – Мы не должны дискриминировать участников рынка, ни одного из них».

В 2015 г. «Башнефть» выплатила Башкирии 7,3 млрд руб. дивидендов и 15,2 млрд руб. налога на прибыль. Еще 1,9 млрд руб. – расходы «Башнефти» на благотворительность в регионах присутствия (не только в Башкирии), на хоккейный клуб «Салават Юлаев» пошло 3,13 млрд руб. Все доходы бюджета Башкирии в 2015 г. – 142 млрд руб.

«Башнефть» и «Лукойл» исправно платят дивиденды. «Башнефть» – раз в год, в 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний. «Лукойл» платит дивиденды дважды в год. За 2015 г. компания направила на выплаты акционерам 150,5 млрд руб., 43,3% чистой прибыли по МСФО.

В пятницу на Московской бирже 16% акций «Лукойла» стоили 412 млрд руб., а 25,79% обыкновенных акций «Башнефти» (такой пакет принадлежит правительству Башкирии) – 115 млрд руб. Исходя из текущих капитализаций «Лукойла» и «Башнефти» блокпакет последней «Лукойл» может получить в обмен на 4,5% казначейских акций, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если «Башнефть» будет как госкомпания платить 50% от чистой прибыли по МСФО, то владельцам 25,8% «Башнефти» достанется 7,6 млрд руб. Чтобы соответствовать этому уровню, «Лукойлу» нужно будет индексировать дивиденды на уровень инфляции, тогда владелец 4,5% его акций получит 7,3 млрд руб., говорит Полищук.

«Теоретически, если «Лукойл» обязуется поддерживать социальные программы и будет продолжать платить дивиденды, особенной разницы в активах для Башкирии нет», – считает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Но, владея блокпакетом «Башнефти», Башкирия может больше влиять на управление компанией, при обмене пакета на акции «Лукойла» такой возможности уже не будет, заключает аналитик.

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