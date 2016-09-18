От ExxonMobil ждут списаний

ExxonMobil не списала стоимость активов после обвала цен на нефть. Это вызвало подозрение в манипулировании отчетностью у прокуроров США

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман расследует, почему ExxonMobil не списала стоимость активов, несмотря на начавшийся в середине 2014 г. обвал цен на нефть. Она единственная из нефтяных гигантов не сделала этого. Также Шнайдерман изучает методы ведения отчетности компании, говорят знакомые с ситуацией люди. Представитель Exxon отказался комментировать расследование, но заявил, что компания придерживается всех правил и требований регуляторов.

После обвала цен нефтяники по всему миру вынуждены были списать $200 млрд стоимости скважин, которые они планировали бурить, по данным консалтинговой компании Rystad Energy. Из-за снижения цен извлечение миллиардов баррелей нефти стало экономически нецелесообразным, и это способствовало рекордным убыткам нефтяников в последние годы. Но Exxon не сделала никаких списаний, что вызвало вопросы у некоторых аналитиков. Компания старалась снизить критику и заявляла, что действует чрезвычайно консервативно в учете стоимости новых потенциальных месторождений и скважин.

Способность Exxon избежать списаний и связанных с ними убытков помогла ей показывать более хорошие результаты, чем у конкурентов. Котировки акций Exxon снизились в среднем примерно вдвое меньше, чем у ее главных конкурентов Chevron, Royal Dutch Shell, Total и BP. Их общие списания составили более $50 млрд с 2014 г.

Между тем бурение в США приносит Exxon убытки шесть кварталов подряд. Также компания была вынуждена снизить оценку резервов природного газа в США более чем на 900 млн баррелей нефтяного эквивалента на своем балансе в 2015 г., признавая, что бурение там сейчас экономически нецелесообразно. Когда Exxon договорилась приобрести за $31 млрд в 2009 г. XTO Energy, разрабатывающую сланцевые месторождения, газ был почти вдвое дороже, чем сейчас.

Для многих энергетических компаний списания в таких условиях были бы неизбежны, но Exxon не списала общую стоимость своих резервов. Отсутствие такого шага со стороны Exxon «вызывает серьезные вопросы по поводу финансового контроля», считает аналитик Wolfe Research Пол Сэнки: «Невозможно поверить, что это не сказалось отрицательно ни на каких активах». Но аналитик Societe Generale Джон Херрлин не согласен с таким выводом. Как он отмечает, примерно 75% резервов Exxon находятся в районах, где ведется добыча, и этот фактор снижает вероятность списаний.

Гендиректор Exxon Рекс Тиллерсон в интервью Energy Intelligence в 2015 г. объяснял отсутствие списаний высокими требованиями к топ-менеджерам – они должны быть уверены в рентабельности проектов при низких ценах. Согласно S&P Global Market Intelligence Exxon единственная из 40 крупнейших публичных нефтяных компаний мира не сделала никаких списаний в последние 10 лет.

Перевел Алексей Невельский