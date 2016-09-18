«Новатэк» увеличит долю в «Ямале СПГ»

«Новатэк» выкупит допэмиссию «Ямала СПГ» на $301 млн, сообщил «Ямал СПГ». В результате доля «Новатэка» в «Ямале СПГ» вырастет с 50,065 до 50,073%, а доли Total и CNPC снизятся с 20,017 до 20,015%, пакет Silk Road Fund – c 9,898 до 9,897%. Ранее сообщалось, что акционеры «Ямала СПГ» инвестируют свои средства в проект до привлечения внешнего финансирования. Интерфакс

ПГК списала 30 000 вагонов

Первая грузовая компания (ПГК) после введения Минтрансом запрета на эксплуатацию старого подвижного состава списала около 30 000 грузовых вагонов и арендовала определенное их количество у сторонних компаний, сообщил исполнительный директор ПГК Александр Сапронов. Интерфакс

Миллиарды на плавучий энергоблок

Стоимость создания плавучего энергоблока (энергоустановка в составе плавучей атомной теплоэлектростанции) «Академик Ломоносов» составит 21,5 млрд руб. Такие данные привел директор филиала концерна «Росэнергоатом» Сергей Завьялов. «Академик Ломоносов» – головное судно, которое сооружается для замещения мощностей Билибинской АЭС на Чукотке. Энергоблоки АЭС будут выводиться из строя в 2019–2021 гг. ТАСС

«Уралвагонзавод» займет в ВТБ

«Уралвагонзавод» (УВЗ) намерен привлечь в ВТБ кредитную линию с лимитом 6,49 млрд руб., говорится в материалах корпорации на сайте госзакупок. Кредит будет привлечен на пять лет. Процентная ставка до получения УВЗ госгарантий будет равна ключевой ставке ЦБ плюс 3% годовых, после получения – ключевой ставке ЦБ плюс 2,5% годовых. Цель привлечения кредита – погашение двух кредитных линий, привлеченных на осуществление основной производственной деятельности в 2014 г. Интерфакс