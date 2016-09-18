Закон нарушат и те банки, которые раскроют информацию, и те, которые ее утаят

Скоро российские банки окажутся перед выбором: нарушить банковскую тайну или новый закон, который обяжет их с октября раскрывать информацию о выданных гарантиях и договорах факторинга

Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: Нарушение с гарантией

«Ведомости» ознакомились с письмом Ассоциации региональных банков «Россия», направленным председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру экономического развития Алексею Улюкаеву, с просьбой отменить поправки в закон о госрегистрации компаний и индивидуальных предпринимателей. Принятый в начале июля закон обязывает банки с 1 октября вносить в единый федеральный реестр сведения о выданных гарантиях и заключенных договорах факторинга (см. врез).

Фактически эти данные раскрываются неограниченному кругу лиц, что противоречит принципу гарантированности банковской тайны, говорится в письме, под угрозой и сведения, составляющие государственную тайну: информация о банковских гарантиях по контрактам, содержащим гостайну, включается в закрытый реестр.

Кроме того, закон не учитывает особенности факторинговых операций, пишет «Россия»: «На практике договоры факторинга носят рамочный характер и количество уступок денежных требований в рамках одного договора может исчисляться тысячами». В большинстве случаев в дату заключения договора факторинга внести в реестр сведения о сумме требования и дате его возникновения невозможно, констатирует ассоциация и просит ЦБ и Минэкономразвития высказать свою позицию.

Это письмо «прорабатывается», сказал представитель Минэкономразвития. Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Вспомнить все Банкам придется сообщать о выдаче гарантий с указанием бенефициара и принципала, их ИНН и государственного номера регистрации, даты выдачи гарантии и срока действия, обязательства, исполнение по которому обеспечивается этой гарантией, денежной суммы к выплате, а также обстоятельств, при которых гарантия должна быть выплачена. Кроме того, банкам и другим финансовым агентам придется сообщить о заключении договоров факторинга с указанием даты, суммы требования и основания его возникновения с датой.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) настаивает на экстренной отмене поправок, а до тех пор – запрете на их применение, включая привлечение участников рынка к административной ответственности, сообщила ассоциация в пятницу. Требования к факторинговым договорам противоречат законодательству и заведомо неисполнимы, повлекут существенные расходы, поскольку публикации в едином федеральном реестре платные, перечисляет АФК. Исполнение требований обойдется участникам рынка факторинга в 7,5 млрд руб. в год, что в 4,5 раза больше их совокупной чистой прибыли за 2015 г., отмечает АФК.

Регистрация одной поставки стоит 805 руб., при среднем количестве уступленных поставок 150 000 затраты на регистрацию превысили бы 120 млн руб. в год, приводит несложные расчеты гендиректор «Росбанк факторинга» Жан-Паскаль Пелетье: такие расходы существенно увеличат затраты на финансирование через факторинг.

Чтобы сохранить конфиденциальность операций, потенциальные клиенты откажутся от факторинга либо обратятся к субъектам «серой зоны», резюмирует АФК.

Проблемы существуют – банки понесут большие расходы, говорит замдиректора департамента факторинговых операций банка «Открытие» Зоя Смирнова, еще хуже, что раскрытие банками информации может повлечь утечку персональных данных. «Много вопросов» к поправкам и у Пелетье.

Похожая ситуация с банковскими гарантиями. Требование вносить сведения о выдаче гарантии вряд ли исполнимо, полагает начальник юридического управления банка «Глобэкс» Илья Попов: банк за день может выдавать сотни гарантий и внесение сведений о них просто перегрузит реестр лишней информацией. «Похоже, законодатель не учел, что норма о выдаче гарантий будет распространяться также и на банки, у которых такие операции носят массовый характер», – говорит управляющий директор организационно-правовой дирекции «Нордеа» Константин Каричев.

«Мы изучали поправки, и сразу не было понятно, что это коснется факторинговых компаний», – объясняет запоздалую реакцию исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Он признает, что до 1 октября «с процедурной точки зрения» отменить поправки уже невозможно, «поэтому мы просим, чтобы не началось сразу их применение, чтобы не штрафовали».

Пока же наказывать банки можно будет как за исполнение закона – разглашение банковской тайны, так и за его неисполнение – ненаправление сведений в реестр, констатирует начальник управления правового обеспечения корпоративного бизнеса Бинбанка Константин Булавко.