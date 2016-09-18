Гадания на Deutsche Bank

Если Deutsche Bank заплатит по мировому соглашению с минюстом США более $4 млрд, это вызовет вопросы к достаточности его капитала. Минюст требует $14 млрд

Если Deutsche Bank заплатит по мировому соглашению с минюстом США более $4 млрд, это вызовет вопросы к достаточности его капитала. Минюст требует $14 млрд

Акции Deutsche Bank в пятницу подешевели на 8,6%, капитализация снизилась до 16,5 млрд евро ($18,4 млрд). Так инвесторы реагировали на информацию WSJ, что крупнейший немецкий банк начал переговоры с минюстом США об урегулировании претензий. Минюст обвиняет Deutsche в нарушениях при продаже ипотечных облигаций subprime в 2005–2007 гг.: ипотечные кредиты, упакованные в такие бонды, имели высокие рейтинги и инвесторы покупали их как надежные инструменты, но в кризис 2008 г. по ним начались массовые дефолты. Минюст требует от Deutsche за досудебное урегулирование $14 млрд, сообщила WSJ.

Bank of America в связи с подобными обвинениями заплатил $17 млрд, Goldman Sachs – $5,1 млрд. Поэтому рынок гадает, сколько придется отдать Deutsche. Сумма может заметно снизиться: от Goldman минюст требовал $15 млрд, пишет FT. Deutsche заявил, что «не намерен урегулировать претензии за сумму, близкую к названной», а «переговоры только начинаются». Сумма кажется огромной, но это начальная точка переговоров, цитирует Bloomberg аналитика Atlantic Equities Криса Уилера.

По оценке аналитика JPMorgan Киана Абухоссейна, банки США, заключившие подобные соглашения, платили 4,5% от суммы, на которую они продали облигации subprime. Deutsche разместил их на $71 млрд, т. е. должен заплатить $3,2 млрд. Если сумма составит $2,4 млрд, «она будет принята рынком позитивно», отмечает Абухоссейн, если же превысит $4 млрд, это вызовет вопросы о достаточности капитала банка. С 2008 г. Deutsche потратил на суды и урегулирование претензий регуляторов более $9 млрд и привлек в капитал более $40 млрд.

$14 млрд «Deutsche себе позволить не может», категоричен профессор Cornell Law Scholl Роберт Хокет. Если выплата будет большой, Deutsche, «возможно, придется задуматься о продаже активов, которые он не хочет продавать, или поиске новых инвесторов», полагает Уилер.

Заявления «я не буду платить» неуместны, когда имеешь дело с минюстом США, предупреждает экс-президент Goldman Рой Смит: «У них астрономически больше власти над банком, чем у банка над ними. Если они решат быть неприятными, то еще и увеличат претензии, например переведут дело в разряд уголовных» (цитата по FT). На новостях о Deutsche в пятницу дешевели акции и других европейских банков, к которым минюст США имеет претензии: Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Barclays и UBS.

Утечка о переговорах произошла спустя несколько дней после требования ЕС к Apple заплатить 13 млрд евро налогов, и в финансовых кругах появились слухи, что на Deutsche США хотят отомстить. «Есть люди, считающие, что это месть за Apple, но я так не думаю, – цитирует FT аналитика Landesbank Baden Württemburg Инго Фроммена, – Deutsche и минюст США уже какое-то время обсуждают этот вопрос. Но теперь гендиректору Deutsche Джону Крайану будет труднее – ему придется согласиться с большей выплатой».