«Кобры» вместо «бобров»

ОБР будут выпускаться на 3, 6 и 12 месяцев, сообщила пресс-служба регулятора, по ним будет трехмесячный купон. Его ставка будет равна ключевой ставке ЦБ на каждый день купонного периода, «что направлено на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности», указывает регулятор. Решения о конкретных выпусках ОБР будет принимать совет директоров ЦБ по мере необходимости. ОБР включены в ломбардный список ЦБ, а банки смогут ими торговать друг с другом, уточнил представитель ЦБ.

Происхождение видов Впервые ЦБ разместил облигации в 1998 г. и в 2011 г. перестал выпускать их – не было спроса. Тогда это были бескупонные облигации Банка России, которые на рынке называли «бобрами» – по первым буквам. Купонные ОБР могли бы называться «кобрами».

Принимая решение о выпуске ОБР, ЦБ будет ориентироваться скорее на устойчивый характер профицита ликвидности, чем на его объем, объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Устойчивость профицита, по ее словам, будет зависеть от того, как бюджет будет тратить деньги: «Сейчас мы находимся в ситуации <...> скорее дефицита, с редкими днями исключениями. Если бюджет будет тратить, как предполагает, 2,7 трлн руб. в этом году, то мы окажемся в ситуации структурного профицита в начале следующего года».

В августе ЦБ возобновил депозитные аукционы. 13 сентября банки разместили 400 млрд руб. Если ЦБ предложит более длинный инструмент со ставкой на уровне ключевой, будет интересно, говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В первую очередь госбанкам и крупным частным банкам, кроме тех, у кого есть значительная задолженность перед ЦБ (ВТБ, Газпромбанк): они будут сначала гасить эти долги, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. Сейчас первоклассные эмитенты размещают бумаги со ставкой заметно ниже ключевой, отмечает аналитик «Глобэкса» Андрей Золотов. «Инструмент интересен, его ждет рынок. Он позволяет повысить эффективность управления ликвидностью для банков, у которых образовался профицит, не принимая на себя дополнительного кредитного риска», – говорит представитель Сбербанка.