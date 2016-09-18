Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: Вкратце

АСВ хочет продавать кредиты без кредиторов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассматривает идею продажи некоторых видов имущества рухнувших банков без согласия комитетов кредиторов, сказала директор департамента ликвидации кредитных организаций АСВ Мария Филатова. «Зачем проводить оценку этих прав требования, если они не могут стоить больше, чем сумма основного долга и начисленных процентов?» – заявила она. Такой подход сократил бы период реализации имущества, уточнила Филатова. Интерфакс

В Военно-промышленный банк введена временная администрация

ЦБ ввел временную администрацию в Военно-промышленный банк. Причина – угроза интересам кредиторов и вкладчиков. 9 сентября ЦБ отключил банк от электронных платежей. В банке 30,6 млрд руб. средств населения. Ведомости