Инвесторы поставили на «Ростелеком»

«Ростелеком» закрыл книгу заявок на 10-летний выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. с трехлетней офертой, говорится в сообщении госоператора. Изначально компания планировала выпустить бонды на 10 млрд руб., но получила запрос от инвесторов на приобретение таких бумаг на общую сумму более 46 млрд руб., сообщил «Ростелеком». Учитывая заинтересованность инвесторов, компания приняла решение увеличить объем размещения с первоначально объявленных 10 млрд до 15 млрд руб., говорится в его сообщении.

Технически бумаги будут размещены на Московской бирже 22 сентября. Организаторами размещения были «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал».

Ставка первого купона установлена на уровне 9,2% годовых. Это новый рекорд для телекоммуникационного сектора и рынка в целом, радуются представители «Сбербанк CIB» в своем сообщении. Доходность к оферте составляет 9,41% годовых, посчитали они.

За последние несколько лет это действительно самая низкая ставка и момент для сбора заявок был выбран как нельзя более удачно, подтверждает аналитик «Велес капитала» Иван Манаенко. «Ростелеком» закрыл книгу заявок в четверг, а в пятницу совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 базового пункта до 10%, напоминает эксперт. Кроме того, Банк России объявил о намерении размещать свои облигации, ставка купона по которым будет равна уровню ключевой ставки. Таким образом ОБР, фактически безрисковые бумаги, будут лишь на 0,8 п. п. дороже бумаг госоператора. Вывод можно сделать один: «Ростелеком» разместился очень удачно, говорит Манаенко.

Индекс популярности 46 млрд руб. таким был общий спрос на облигации, выпущенные «Ростелекомом», сообщила компания. В итоге она приняла 36 заявок инвесторов

Инвесторы ждали, что в дальнейшем ставки будут снижаться, поэтому они готовы были покупать более длинные облигации, чтобы зафиксировать текущие, сравнительно привлекательные, ставки на длительный период времени, говорит аналитик «Уралсиба» Дмитрий Дудкин. По его мнению, «Ростелеком» собрал весьма существенный спрос для облигаций, но в сегодняшней ситуации на долговом рынке он достаточно естественен. Сейчас на рынке избыток ликвидности, нужно куда-то вкладывать и с марта 2016 г. рублевые облигации «качественных» компаний пользуются большим спросом, особенно если эти компании – государственные, говорит Дудкин. «Ростелеком» исторически считается очень надежным заемщиком из-за статуса госкомпании, стабильности денежных потоков, характерных для операторов связи, и околомонопольного положения на ключевых рынках, добавляет аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. К тому же речь идет о бондах с длительным сроком обращения, а на рынке как раз наблюдается повышенный спрос на активы, в которых можно разместить средства под текущие относительно высокие процентные ставки на долгий срок, объясняет он.

«Ростелеком» занимает деньги под рефинансирование своей текущей задолженности, следует из сообщения оператора. К концу II квартала 2016 г. чистый долг «Ростелекома» составлял 182,5 млрд руб. Во второй половине года «Ростелеком» должен погасить 28,5 млрд руб. без учета процентов, говорил финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн на телеконференции с аналитиками по результатам II квартала. Чистый долг превышает показатель OIBDA в 1,9 раза, что заметно выше среднеотраслевого уровня, замечает Нигматуллин. Среднюю стоимость обслуживания своего долга компания не раскрывает.