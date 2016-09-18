Джери Калмис ушел со связи

Tele2 покинул ее экс-гендиректор Джери Калмис. Он руководил созданием четвертого федерального оператора и курировал его операционную деятельность во время выхода в Москву

Экс-гендиректор «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) Джери Калмис покинул компанию. О его уходе из компании первыми на странице менеджера в Facebook написали его коллеги. Собеседник «Ведомостей» в операторе и сам Калмис это подтвердили.

До недавнего времени топ-менеджер занимал в Tele2 пост советника гендиректора и члена совета директоров. Калмис говорит, что уволился по собственному желанию. Он напомнил, что работает в структурах оператора почти девять лет и последние годы были очень насыщенными. «[Для меня] пришло время расслабиться. Команда сейчас находится в хороших руках», – сообщил Калмис.

Калмис занимал пост гендиректора и президента «Tele2 Россия» с февраля по май 2013 г. – во время сделки по продаже российских активов шведской Tele2 группе ВТБ. С июня 2013 г. Калмис стал первым заместителем гендиректора оператора и курировал операционный бизнес компании. В круг его ответственности входило формирование совместного предприятия с «Ростелекомом» и интеграция Tele2 и мобильных активов госоператора, а затем и выход оператора на московский рынок.

Начиная со II квартала Tele2 перестала сообщать о результатах подключений в Москве. Два человека, близких к одному из акционеров Tele2, признавались «Ведомостям», что владельцы оператора недовольны тем, как идут дела. Московский проект не окупается, говорили они. Финансовые прогнозы, которые компания озвучивает, постоянно ухудшаются. Виной тому не только экономическая ситуация, отмечали собеседники «Ведомостей», есть проблемы и в управлении активом. Акционеры оператора все это отрицали. Были ли претензии лично к Калмису, собеседники «Ведомостей» не сообщали. Но двое его знакомых знают, что окончательное решение об уходе менеджер принял после прихода в компанию бывшего топ-менеджера «Вымпелкома» Андрея Патоки. Патока был назначен заместителем гендиректора «Т2 РТК» и теперь отвечает за коммерческий блок.

Представитель Tele2 отказался комментировать отставку топ-менеджера.