Спор на континенте

UCP пытался продать опцион на 10% сети Incity неизвестному офшору, но не смог: на деле бизнес контролируется экс-губернатором Тульской области Владимиром Груздевым, а по документам нет

Восьмого июня 2016 г. структура фонда UCP Ильи Щербовича, кипрская «Юнайтэд кэпитал партнерс селектед эссетс лимитед», подала иск к зарегистрированной на Сейшелах Sisal Artis Holdings Inc в Арбитражный суд Воронежской области на $150 255, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Как сказано в исковом заявлении, с которым ознакомились «Ведомости», 27 января 2016 г. фонд подписал соглашение с сейшельской компанией о предоставлении ей опциона на право купить у него 132 131 акцию ОАО «Модный континент» (управляет магазинами одежды Incity и белья Deseo), или 10% уставного капитала. Всего на конец июня UCP владел 25,97% «Модного континента», согласно списку аффилированных лиц последнего.

Стоимость 10% акций «Модного континента» составляет $38,51 млн по соглашению между UCP и Sisal Artis, с которым также ознакомились «Ведомости». Получается, что по курсу ЦБ на дату сделки весь ритейлер оценен в 31,5 млрд руб. При этом официальный курс доллара, установленный Банком России на 27 января, лишь немного не дотянул до исторического максимума и составил 81,84 руб./$, а после этой даты уже не поднимался выше 80 руб./$. Выручка «Модного континента» в 2015 г. сократилась на 24% до 7,6 млрд руб., чистый убыток составил 538 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). Стоимость чистых активов ОАО «Модный континент», по данным Реестра значимых сведений о деятельности компаний, – 620,9 млн руб. на 31 декабря 2015 г.

Заключение соглашения предполагало выплату офшором фонду $150 000 опционной премии, сказано в копиях иска UCP и соглашения, а также следует из определения суда от 12 сентября. Стороны соглашение подписали, но UCP, как утверждается в его иске, денег не получил, срок выплаты премии истек 20 мая 2016 г. В итоге UCP обратился в суд с требованием взыскать кроме самой премии $255 пени, начисленных до подачи иска, а также пени с даты подачи иска до дня исполнения обязательств в размере 0,01% от опционной премии за день просрочки.

Владимир Груздев экс-губернатор тульской области Ритейл – бизнес членов [моей] семьи. Они взрослые люди, способные принимать самостоятельные решения и рисковать своими сбережениями.

Сейшельская компания платить фонду отказалась: она считает, что UCP нарушил условия соглашения. 24 июня уже Sisal Artis подала в тот же суд встречный иск к структуре UCP, свидетельствует картотека арбитража: фирма просит суд отклонить требования UCP и взыскать с фонда $20 000.

Во встречном иске Sisal Artis подтверждала: в январе 2016 г. она договорилась с UCP об опционе на куплю-продажу акций «Модного континента». Но, указывает Sisal Artis, со своей стороны, UCP гарантировал: на момент заключения опциона нет, не было пять лет до этого и будет отсутствовать вплоть до заключения договора купли-продажи акций кто-либо, кроме указанных в списке аффилированных с «Модным континентом» лиц. Данное условие важно для Sisal Artis, подчеркивается в соглашении. На конец июня 2016 г., согласно списку аффилированных лиц «Модного континента», 50,14% акций принадлежало Нелли Груздевой, матери экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.

Уже после подписания соглашения Sisal Artis решила проверить полноту и достоверность заверений UCP и обнаружила, что контролирующим акционером «Модного континента» с момента основания компании вплоть до подачи иска к UCP являлся Владимир Груздев, а сведений о нем в списке аффилированных лиц нет, рассуждает Sisal в иске (см. также врез).

В числе аргументов Sisal Artis то, что Груздев в начале 1990-х начинал бизнес с торговли одеждой и был среди учредителей ООО «Модный континент» в 2003 г. (спустя пять лет преобразовано в одноименное ОАО). В 2007 г. у Груздева появилась «причина скрыть свое участие в управлении компанией ООО «Модный континент» – он стал депутатом Госдумы, указывает истец. Одним из основных акционеров «Модного континента» тогда стала мать предпринимателя, в прошлом учитель химии и биологии, продолжает Sisal Artis. Кроме того, как утверждает офшор, сам Груздев никогда не оспаривал публикации в СМИ о том, что он контролирует ритейлера.

Помимо этого, говорится во встречном иске, члены совета директоров «Модного континента» А. Коваль и В. Лазарева ответили на адвокатский запрос, что Владимир «Груздев лично в период с 2007 г. по настоящее время принимал и принимает непосредственное участие в управлении» ритейлером. Суд 12 сентября принял к рассмотрению ходатайство Sisal Artis об истребовании у UCP «аудиозаписи телефонных разговоров с участием Груздева В. С. и Лазаревой В. И. по вопросам, касающимся управления ОАО «Модный континент». На сайте UCP Виктория Лазарева названа партнером и управляющим директором.

Российский закон не определяет четкой категории контроля над компанией, отмечает советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев. «По всей вероятности, суд будет исходить из системного и буквального толкования соглашения», – предполагает он.

Опыт металлургов Так как все доказательства, имеющиеся у Sisal Artis, косвенные, она во встречном иске попросила использовать опыт судов по делу о банкротстве «Уралснабкомплекта». Тогда к делу был привлечен основатель металлургической «Макси-групп» Николай Максимов, напоминает в иске офшор: суды на основании косвенных доказательств пришли к выводу, что «все физические лица, являвшиеся в разное время участниками общества», так или иначе имели отношение к Максимову, который и осуществлял фактический контроль над «Уралснабкомплектом».

Обычно покупатель проводит due diligence ситуации до сделки, замечает руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян. Но в данном случае это соглашение о предоставлении опциона, а по нему покупатель вправе без объяснений причин не заключать договор купли-продажи, рискуя в таком случае обычно только опционной премией, отмечает юрист. «В такой ситуации юридическую проверку сделки можно отложить в той или иной части», – считает Зурабян.

Лазарева в воскресенье попросила «Ведомости» отправить вопросы по электронной почте и не ответила на них. Представитель UCP также вчера отказался от комментариев.

Ранее представители UCP высказывали недовольство ситуацией с менеджментом «Модного континента». Например, 14 сентября Лазарева рассказывала «Коммерсанту», что «мажоритарий ритейлера уже не впервые зовет в совет директоров своих соратников, не имеющих отношения к бизнесу в сфере моды» (речь о соучредителе кофеен «Кофемания» и давнем партнере Груздева Сергее Кириленко, члене совета директоров ритейлера. – «Ведомости»). «Именно по этой причине третий год подряд мы наблюдаем ухудшение финансовых показателей и менеджерскую чехарду», – рассуждала Лазарева.

В качестве третьих лиц к делу привлечены, согласно картотеке арбитража, члены семьи Груздева – кроме матери это дочь Мария и сын Григорий, жена Ольга, – а также ОАО «Модный континент». Григорий Груздев передал через представителя «Ведомостям», что не получал уведомлений и документов по делу в Воронеже.

«Модный континент», как заявил его представитель, привлечен к делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, по ходатайству «Юнайтэд кэпитал партнерс селектед эссетс». На операционную деятельность спор между UCP и Sisal не влияет, добавил он.

Связаться с другими участниками дела, а также Владимиром Груздевым и Sisal Artis в воскресенье не удалось.