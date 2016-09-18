Статья опубликована в № 4163 от 19.09.2016 под заголовком: Больше говядины от друга президента

Правительство Республики Карелии и фирма «Новое» подписали соглашение о сотрудничестве по инвестиционному проекту «Развитие мясного скотоводства абердин-ангусской породы», сообщило республиканское министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства. Согласно проекту «Новое» планирует увеличить поголовье стада с 554 до 3000 коров мясной породы абердин-ангус, сказано сообщении.

Единственный владелец фирмы «Новое» – Николай Шамалов, следует из данных ЕГРЮЛ. Шамалов – совладелец банка «Россия» с пакетом 10,2%. Семья Шамаловых в этом году попала в рейтинг Forbes богатейших «кланов» России: с совокупным состоянием в $2,4 млрд Николай Шамалов и его сын Кирилл занимают четвертое место. C 2014 г. Шамалов-старший находится под санкциями Евросоюза как человек из ближайшего окружения президента России Владимира Путина (оба были соучредителями дачного кооператива «Озеро»). Кроме того, Шамалов-младший женат на младшей дочери президента Катерине Тихоновой, сообщало агентство Reuters в конце 2015 г. со ссылкой на пять человек, присутствовавших на свадьбе.

Ранее петербургскому изданию «Деловой Петербург» глава Карелии Александр Худилайнен через представителя подтверждал, что речь идет именно о Шамалове – акционере банка «Россия». Шамалову-старшему принадлежит и хозяйство «Яровое» в Приозерском районе Ленинградской области, где также разводят коров породы абердин-ангус. Поголовье хозяйства на август 2015 г. составляло 1526 голов, в том числе коров – 720, по данным администрации Ленинградской области.

Свободная ниша 8 млн голов крупного рогатого скота насчитывалось в российских сельскохозяйственных организациях, в том числе 3,3 млн коров, по данным Росстата, производство мяса крупного рогатого скота в убойном весе составило 525 900 т

Мясное, как и молочное, скотоводство в России слишком мелкотоварное, очень много хозяйств содержат до 500 голов, поэтому этот проект можно назвать довольно крупным для отрасли, замечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, поголовье молочного скота в России станет снижаться, что в будущем повысит спрос на говядину, компания сможет найти потребителя для своей продукции. По данным Юшина, цена на говядину в живом весе за последние несколько лет выросла с 75 до 110 руб./кг.

У ресторанов есть спрос на мраморную говядину, но нужно, чтобы она отвечала высоким стандартам и имела длительные сроки хранения, добавляет президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада и совладелец ресторанной группы «Свои в городе» Леонид Гарбар. По его словам, иностранная мраморная говядина хранилась до 90 дней, большинство российских хозяйств не обеспечивают даже 60. Цена на премиальную говядину за последние два года выросла на 20%, при этом спрос на нее до сих пор не удовлетворен, отмечает Юшин.

Запрос, отправленный на общую электронную почту хозяйства «Новое», остался без ответа, представитель компании на звонки в пятницу не отвечал. Связаться с Шамаловым не удалось.

Санкт-Петербург