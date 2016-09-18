Муха не пролетит

Россия с 22 сентября ограничит поставки продукции «высокого фитосанитарного риска» из Египта, сообщил Россельхознадзор. Речь идет, в частности, о цитрусовых, помидорах, картофеле и другой продукции, уточнила «Интерфаксу» замруководителя службы Юлия Швабаускене. Запрет будет действовать «до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности», отмечает Россельхознадзор.

Россельхознадзор ранее уже выражал обеспокоенность из-за систематических нарушений Египтом фитосанитарных требований при поставках цитрусовых: часто в них обнаруживается средиземноморская плодовая муха, повреждающая многие растения, в том числе апельсины и мандарины, отмечал представитель службы. Правда, многие участники рынка связывали эту обеспокоенность Россельхознадзора с ответом на запрет минсельхозом Египта поставок пшеницы даже с минимальным содержанием гриба-паразита спорыньи. В итоге с начала сентября отгрузки российской пшеницы в Египет прекратились, а он важный экспортный рынок для российской пшеницы: за сезон 2015/16 в эту страну Россия отгрузила четверть всей отправленной на экспорт пшеницы, или 6,1 млн т, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка. В теории нулевого содержания спорыньи можно добиться, для этого нужны деньги и время, рассказывал ранее один из экспортеров, но когда на рынке избыток зерна – это катастрофа. В этом году Россия, как ожидает Минсельхоз, соберет рекордный урожай зерновых – порядка 110 млн т в весе после доработки, значит, экспортировать надо около 40 млн т зерна.

В 2015 г. Египет завез в Россию цитрусовых на $153 млн, что составило 16% всего российского импорта этой продукции, по данным Федеральной таможенной службы. За семь месяцев этого года, после запрета ввоза апельсинов и мандаринов из Турции, доля Египта выросла год к году с 21,8 до 25,1% (см. график). В 2015 г. половина, или 553 000 т, импортного картофеля была ввезена из Египта, приводит статистику представитель Плодоовощного союза России. Но зависимость от импорта этой культуры невысока – Россия полностью обеспечивает себя картофелем: в прошлом году было собрано 33,6 млн т, согласно Росстату; в 2016 г. производство может снизиться на 2,2% год к году, сообщал ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России. Помидоры из Египта почти не поставляются, следует из данных Плодоовощного союза.

Представитель сети «Ашан» Мария Курносова заверила: поставки плодоовощной продукции, попавшей под запрет, заменимы для ритейлера. На адаптацию может потребоваться около двух-трех недель, отметила она. В «Дикси» из Египта поставлялись только апельсины, но небольшими партиями и лишь зимой, отмечает представитель группы. Египетские продукты, попавшие под эмбарго, могут быть заменены аналогичными из Марокко, Сирии и Ирана, добавил он.

После подобных запретов, как правило, происходит скачок цен, говорит сотрудник другого крупного ритейлера, но со временем, по мере налаживания новых каналов поставок, цены выравниваются.

Представители Россельхознадзора, минсельхозов России и Египта на запросы не ответили.