Миллионы на двоих

Девелопер RDI Group нашел партнера в проект жилого района на 6 млн кв. м недвижимости недалеко от Подольска: управлять им и застраивать земли будет «Самолет девелопмент»

Девелопер RDI Group нашел партнера в проект жилого района на 6 млн кв. м недвижимости недалеко от Подольска: управлять им и застраивать земли будет «Самолет девелопмент»

RDI Group и «Самолет девелопмент» заявили о договоренностях совместно развивать территории общей площадью около 1000 га в районе села Остафьево, расположенного между Щербинкой и Подольском. RDI Group, по словам ее гендиректора Владимира Комара, заинтересована в сильном партнере, который бы занялся развитием ее земельного банка, а «Самолет девелопмент» как раз обладает компетенциями для реализации проектов любого масштаба.

RDI Group – один из крупнейших лендлордов Московского региона; ее основной акционер – Дмитрий Аксенов. По собственным данным, группа владеет 6800 га, 2000 из которых используются под девелоперские проекты, остальное занято сельхозбизнесом.

«Самолет девелопмент» строит жилье в Подмосковье. Компания принадлежит его гендиректору Игорю Евтушевскому и Михаилу Кенину, миноритарию «Русской аквакультуры» (ее основной акционер – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев). Кенин также входит в совет директоров «Стройтрансгаза» (его совладелец – Геннадий Тимченко) и УСК «Мост». «Самолет девелопмент» планирует построить в Ленинском районе в общей сложности почти 10 млн кв. м недвижимости, рассказывали ранее участники рынка. В частности, компания уже начала реализовывать здесь проект «Пригород лесное» на 3,5 млн кв. м.

Рядом с Остафьевым «Самолет девелопмент» на первом этапе, как следует из сообщения, построит на 137 га около 1 млн кв. м жилых и коммерческих площадей. Параметры застройки всей территории, как и суммарные инвестиции в проект, стороны не разглашают, но в декабре 2015 г. градостроительная земельная комиссия одобрила проект планировки территории поселения Рязановское, включая Остафьево, по нему там можно построить 11 млн кв. м различной недвижимости. Правда, в феврале 2016 г. Комар рассказывал «Ведомостям» о планах компании возвести 6 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости лишь к 2035 г.

Себестоимость строительства такого района может составить около 45 000 руб./кв. м, подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Получается, что на реализацию всего проекта потребуется порядка 270 млрд руб.

Практика привлечения партнеров для комплексного освоения территорий довольно распространена – обычно это позволяет при ограниченных мощностях или финансовых ресурсах освоить бÓльшие территории, что одному девелоперу или не по силам, или экономически нецелесообразно, рассуждает директор по инвестициям Est-a-Tet Владислав Луцков. Так, по его словам, компания «Мортон» в особо крупные проекты часто привлекает сторонних инвесторов, среди которых группа ПИК. Подобные партнерства есть уже и у «Самолет девелопмента»: его жилые комплексы «Люберцы 2015» (209 000 кв. м), «Люберцы 2016»(300 000 кв. м) и «Внуково 2016» (первая очередь – 106 000 кв. м) возводятся на землях группы «Абсолют» Александра Светакова, поэтому часть площадей в проектах принадлежит ей.